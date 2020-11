W tygodniu dorośli powinni wykonywać co najmniej 150 minut umiarkowanych ćwiczeń lub co najmniej 75 minut ćwiczeń intensywnych albo łączyć ćwiczenia o umiarkowanej i dużej intensywności.

Chodzi o aktywność fizyczną wykonywaną w czasie wolnym, taką jak spacery, taniec, ogrodnictwo, piesze wycieczki, pływanie, jazda na rowerze, prace domowe, zabawy, gry, sport czy zaplanowane ćwiczenia, a także zajęcia zawodowe, jak praca.

Nowe zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej pojawiają się w czasie, gdy pandemia koronawirusa nadal sieje spustoszenie na całym świecie - a nadwaga czy otyłość wiążą się ze zwiększonym ryzykiem ciężkiej choroby i hospitalizacji z powodu Covid-19 - zauważa portal CNN.

WHO wcześniej zalecała, aby dorośli w wieku od 18 do 64 lat wykonywali co najmniej 150 minut umiarkowanych ćwiczeń lub co najmniej 75 minut intensywnych ćwiczeń tygodniowo, ale te poprzednie zalecenia były skierowane do zdrowych dorosłych. Nowe zalecenia obejmują teraz osoby żyjące z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnych.

- Bycie aktywnym fizycznie ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia - może pomóc przedłużyć życie o lata - zaznaczył w komunikacie prasowym dyrektor generalny WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Liczy się każdy ruch, zwłaszcza teraz, gdy radzimy sobie z ograniczeniami pandemii Covid-19. Wszyscy musimy poruszać się każdego dnia - bezpiecznie i kreatywnie - dodał.