Pośpiech w poszukiwaniu najzdrowszej diety lub diety eliminacyjne niszczą nasze poczucie tego, czego naprawdę potrzebuje organizm. Niska zawartość węglowodanów, niska zawartość tłuszczu - im bardziej ekstremalna dieta, tym większe ryzyko popełnienia błędu. Najlepiej sprawdza się zbilansowana dieta mieszana, jak sugerują dwa obszerne badania obserwacyjne z ostatnich lat.

Czym jest zdrowe odżywianie

Zdrowa dieta dorosłego człowieka powinna być odpowiednio zbilansowana. Przyjmuje się, że około 50 procent energii powinno pochodzić z węglowodanów, około 30 procent z tłuszczów, a 15–20 procent z białka. Ważną rolę odgrywają także produkty bogate w błonnik, takie jak pełnoziarniste zboża, warzywa i owoce. Dietę uzupełniają wartościowe białka z produktów mlecznych oraz tłuszcze zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, obecne m.in. w olejach roślinnych. Eksperci podkreślają jednak, że kluczowe znaczenie ma nie tylko ilość spożywanych kalorii, lecz przede wszystkim jakość jedzenia. W ostatnich latach znacznie wzrosła tzw. gęstość energetyczna produktów spożywczych. Oznacza to, że wiele popularnych potraw zawiera więcej kalorii niż dawniej, a jednocześnie mniej wartościowych składników odżywczych. Zamiast sięgnąć po świeże jabłko, częściej wybieramy słodkie koktajle czy wysoko przetworzone przekąski. Równie istotne jest pochodzenie produktów. Tanie, wysoko przetworzone jedzenie oraz gotowe dania powinny pojawiać się w jadłospisie sporadycznie. Coraz więcej badań wskazuje, że dieta oparta na naturalnych produktach roślinnych, rybach i dobrej jakości tłuszczach sprzyja zdrowiu i długowieczności.

Zdrowe odżywianie: węglowodany jako podstawowe źródło energii

Węglowodany należą do trzech podstawowych składników naszej diety i stanowią najważniejsze źródło energii dla organizmu. Są to cząsteczki cukru o różnym stopniu złożoności, obecne w wielu produktach spożywczych. W trakcie trawienia enzymy rozkładają je na prostsze związki, które przenikają do krwiobiegu. Wątroba przekształca je następnie w glukozę i magazynuje w postaci glikogenu w mięśniach i wątrobie. Glukoza jest paliwem dla komórek. To dzięki niej organizm może wykonywać codzienne czynności - od aktywności fizycznej po pracę mózgu. Szacuje się, że dorosły człowiek potrzebuje około 180 gramów glukozy dziennie, z czego aż 140 gramów zużywa sam mózg.

Nie wszystkie węglowodany działają jednak w organizmie tak samo. Produkty zawierające cukry proste, takie jak słodycze, ciasta czy słodzone napoje, powodują gwałtowny wzrost poziomu cukru we krwi. Nadmiar cukru jest następnie przekształcany w tłuszcz i odkładany w organizmie. W przeszłości takie zapasy energii były niezbędne do przetrwania w okresach niedoboru żywności. Dziś jednak sprzyjają nadwadze i otyłości. Zdecydowanie korzystniejsze są węglowodany złożone, obecne w produktach pełnoziarnistych, roślinach strączkowych czy warzywach. Zawierają one błonnik pokarmowy, który spowalnia trawienie cukrów i zapobiega gwałtownym skokom poziomu glukozy we krwi.

Zdrowe odżywianie: tłuszcze - niezbędny element diety

Tłuszcze często kojarzą się z niezdrowym jedzeniem, jednak w rzeczywistości są one niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Stanowią składnik błon komórkowych, uczestniczą w produkcji hormonów i pełnią rolę magazynu energii. Co więcej, dostarczają ponad dwa razy więcej energii niż taka sama ilość białek czy węglowodanów. Specjaliści zalecają, aby tłuszcze stanowiły około jednej trzeciej dziennego zapotrzebowania energetycznego. W badaniach obserwacyjnych osoby, których dieta zawierała około 30–35 procent tłuszczu, rzadziej chorowały na choroby układu krążenia i żyły dłużej. Najbardziej korzystne dla zdrowia są nienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie omega-3 i omega-6. Znajdują się one m.in. w orzechach, nasionach, olejach roślinnych oraz tłustych rybach morskich, takich jak łosoś, makrela czy śledź. Wykazano, że pomagają chronić organizm przed miażdżycą. Z kolei nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych, obecnych w tłustym mięsie, przetworzonej żywności czy słodyczach, może prowadzić do podwyższenia poziomu cholesterolu. Szczególnie niekorzystne są tłuszcze trans powstające w procesie przemysłowego utwardzania olejów roślinnych.

Zdrowe odżywianie: białko - budulec organizmu

Białka są kolejnym kluczowym składnikiem diety. W procesie trawienia są rozkładane na aminokwasy, które pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie. Są niezbędne do budowy mięśni, transportu tlenu we krwi, prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz regeneracji tkanek. Białko daje także uczucie sytości i pomaga kontrolować apetyt, dlatego odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Zaleca się, aby dorosły człowiek spożywał co najmniej 0,8 grama białka na kilogram masy ciała dziennie. Warto jednak zwracać uwagę na źródło białka. Produkty roślinne, takie jak fasola, soczewica czy ciecierzyca, oprócz białka dostarczają także błonnika, witamin i minerałów. Równie wartościowe są produkty mleczne, które zawierają komplet niezbędnych aminokwasów. Problem pojawia się wtedy, gdy duża ilość białka pochodzi głównie z przetworzonego mięsa. Taka dieta często wiąże się z nadmiarem tłuszczów nasyconych i niedoborem warzyw oraz błonnika, co zwiększa ryzyko chorób metabolicznych.

Zdrowe odżywianie: błonnik - niedoceniany składnik diety

Błonnik pokarmowy odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu zdrowia. Choć nie jest trawiony przez organizm, wpływa na pracę jelit, pomaga regulować poziom cukru we krwi oraz wspiera prawidłową masę ciała. Niektóre rodzaje błonnika zwiększają objętość pokarmu w żołądku i dają uczucie sytości, inne spowalniają wchłanianie tłuszczów i cukrów. Błonnik sprzyja także prawidłowej pracy jelit i może zmniejszać ryzyko raka jelita grubego. Badania wskazują również, że dieta bogata w błonnik chroni przed chorobami serca, cukrzycą typu 2 i otyłością. Mimo to większość osób spożywa go zbyt mało. Podczas gdy sto lat temu ludzie dostarczali organizmowi nawet 70–80 gramów błonnika dziennie, dziś przeciętne spożycie wynosi około 20 gramów. Zalecenia żywieniowe mówią o 30–40 gramach błonnika dziennie. Można go znaleźć przede wszystkim w produktach pełnoziarnistych, roślinach strączkowych, warzywach, owocach i orzechach.

Zbilansowana dieta kluczem do zdrowia

Eksperci są zgodni: nie istnieje jeden idealny produkt spożywczy ani cudowna superżywność. Najważniejsza jest różnorodność i równowaga między poszczególnymi składnikami odżywczymi. Dieta oparta na naturalnych produktach, dużej ilości warzyw i owoców, pełnoziarnistych zbożach, zdrowych tłuszczach oraz umiarkowanej ilości białka sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji organizmu. W wielu badaniach szczególnie korzystne wyniki przynosi tzw. dieta śródziemnomorska, w której dominują oliwa z oliwek, ryby, rośliny strączkowe i świeże warzywa. Zdrowe odżywianie nie polega więc na rygorystycznych zakazach, lecz na świadomym wyborze produktów i umiarze. To właśnie codzienne nawyki żywieniowe mają największy wpływ na nasze zdrowie w dłuższej perspektywie.