Menopauza, znana również jako klimakterium, opisuje naturalne przejście kobiety z fazy płodnej do niepłodnej. Liczba komórek jajowych w jajnikach jest stała w momencie urodzenia. Od pierwszych menstruacji komórki jajowe zużywają się co miesiąc - w końcu rezerwa ulega wyczerpaniu. To początek menopauzy. Zwykle trwa ona od pięciu do dziesięciu lat.

Menopauza pojawia się zazwyczaj tuż po 50 roku życia kobiety

Menopauza to termin używany do opisania momentu, w którym u kobiety występuje ostatnia miesiączka, co średnio ma miejsce w wieku 52 lat. Po tym okresie jajniki produkują jedynie bardzo niewielkie ilości estrogenu. Produkcja hormonów zazwyczaj nie zatrzymuje się gwałtownie. Wręcz przeciwnie, stopniowo maleje. Pierwszymi objawami menopauzy są często nieprawidłowe krwawienia i nieregularne cykle -mówią ginekolodzy. To właśnie wtedy kobiety zauważają pierwsze objawy. Nasilenie i charakter objawów menopauzy są zróżnicowane. Terapia powinna być odpowiednio dostosowana: niektóre kobiety bardzo cierpią z powodu tych objawów i pokładają duże nadzieje w terapii hormonalnej. Przez lata lekarze zakładali, że taka hormonalna terapia zastępcza może zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Dlatego stosowano ją z ostrożnością. Jednak to założenie zostało od tego czasu obalone w kilku badaniach. Zasadniczo terapia hormonalna jest zalecana jedynie w przypadku ciężkich objawów menopauzy.

Reklama

Rada dla kobiet: rozmawiaj ze swoim ginekologiem otwarcie nawet o krępujących objawach

Reklama

Jedna z przypadłości kobiet w okresie menopauzy do dysfunkcja pochwy zwana atrofią i niestety jest często bagatelizowana przez pacjentki. Może prowadzić do suchości i bólu okolic intymnych. Często pacjentki nie wspominają swoim lekarzom o tej przypadłości, mimo że bardzo cierpią. W takich przypadkach pomocne może być na przykład laserowe leczenie pochwy. Oprócz leczenia objawów menopauzy zaproponowanego przez lekarza, kobiety mogą same podjąć kroki w celu złagodzenia objawów: jeśli pacjentki odczuwają przede wszystkim zmęczenie i ospałość, mogą pomóc odpowiednia dieta lub suplementy - mówią lekarze. Regularna aktywność fizyczna jest również ważna w tym okresie życia.

Czy mężczyźni również przechodzą menopauzę

Mężczyźni również mogą doświadczać swoistej menopauzy - choć termin ten jest rzadziej używany w tym kontekście. Mężczyźni zgłaszają na przykład ogólne pogorszenie samopoczucia, wzmożoną potliwość, zaburzenia snu i wyraźniejsze wahania nastroju – wyjaśniają eksperci. Może również wystąpić spadek libido lub zaburzenia erekcji. Również u mężczyzn za taki stan odpowiadają hormony: zazwyczaj testosteron. Indywidualne zmiany fizyczne w tym okresie życia odgrywają znaczącą rolę. Maleje siła mięśni, stopniowo rośnie obwód talii. Panowie, tak jak i panie, mogą temu zapobiegać, zwracając uwagę na swój styl życia, regularnie ćwicząc, wykonując ćwiczenia stymulujące mięśnie, stosując zbilansowaną dietę i unikając stresu. W przypadku ciężkich objawów możliwe jest leczenie farmakologiczne lub hormonalne. Czasami pomocne jest podawanie testosteronu przez pewien czas, aż mężczyźni będą bardziej zmotywowani do wprowadzenia pozytywnych zmian w stylu życia. Inni wymagają terapii hormonalnej do końca życia - zależy to od indywidualnego przypadku.