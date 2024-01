Większość maluszków sporadycznie zezuje do trzeciego miesiąca życia i nie powinno to budzić niepokoju rodziców. Dzieje się tak, zwłaszcza gdy niemowlę jest zmęczone albo próbuje skupić na czymś wzrok, a mięśnie gałki ocznej nie są jeszcze wyćwiczone.

Czym jest zez u noworodka i niemowlaka?

Zez to nieprawidłowe ustawienie tęczówek oczu, które u zdrowej osoby są ustawione tak, że są na środku, gdy patrzymy na wprost. Jeśli jedno oko zbacza w którymś kierunku, mamy do czynienia z zezem.

Zez u noworodka i małego niemowlaka jest tzw. zezem fizjologicznym. Powinien zaniknąć około czwartego miesiąca życia dziecka. Do tego czasu malec uczy się wodzić wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami.

Nietypowe objawy zeza u niemowlaka

częste mrużenie oczu

przekrzywianie główki, gdy dziecko czemuś się przygląda

przymykanie jednego oka, gdy dziecko się czemuś przygląda z bliska

Kiedy z zezującym niemowlakiem do okulisty?

Prawidłowa fiksacja, czyli poprawne ustawienie obu oczu powinna być już u czteromiesięcznego niemowlaka. Jeśli tak się nie dzieje, maleństwo zezuje, trzeba poszukać przyczyny. Może to być kwestia wady wzroku, problemów z mięśniami trzymającymi gałkę oczną albo zaburzenia neurologicznego. Poza tym „uciekające oko” można odziedziczyć.

Zez u niemowlaka może być wrodzony, być wadą pourazową lub pozapalną.

Rodzaje zeza u dziecka:

zez zbieżny – tęczówka jest odchylona w kierunku nosa

– tęczówka jest odchylona w kierunku nosa zez rozbieżny – tęczówka jest odchylona w kierunku skroni

– tęczówka jest odchylona w kierunku skroni zez pionowy – tęczówka jest odchylona ku górze lub dołowi

W czasie wizyty u okulisty może zostać zdiagnozowany tzw. zez ukryty. Ujawnia się dopiero podczas badania, gdy zasłania się dziecku jedno oko i uniemożliwia patrzenie obuoczne. Zeza ukrytego dość łatwo koryguje się ćwiczeniami lub soczewkami.

Ważna jest wczesna diagnostyka i szybkie podjęcie leczenia, by uniknąć jego następstw, czyli niedowidzenia. Im później zez jest wykryty, tym większe ryzyko, że potrzebne będzie leczenie operacyjne.

Profilaktyczną wizytę u okulisty zaleca się około szóstego miesiąca życia dziecka, nawet jeśli u dziecka nie występują objawy zeza. Niezależnie od tego pediatra kontroluje oczka i wzrok dziecka na rutynowych badaniach i podczas bilansu.

Leczenie zeza u dziecka

U dzieci z zezem sprawdza się opaska na oko zdrowe, co zmusza uciekające oko do widzenia i stopniowo jego mięśnie uczą się nowej koordynacji. Albo zakraplanie do zdrowego oka kropli z atropiną, co rozmywa obraz, a więc zmusza uciekające oko do wytężonej pracy.

W niektórych przypadkach konieczna jest operacja – chirurgiczne napięcie lub rozluźnienie odpowiednich mięśni gałki ocznej.