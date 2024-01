Pleśniawki u niemowlaka są miejscową infekcją grzybiczą wywołaną najczęściej przez drożdżaki z rodzaju Candida albicans. Objawiają się one białymi plamami lub nalotem w jamie ustnej, który może obejmować język, podniebienie i wnętrze policzków. Dziecko może odmawiać jedzenia, być niespokojne i płaczliwe.

Reklama

Co wywołuje pleśniawki?

Pleśniawki u niemowlaka mogą być wywołane przez różne czynniki. Zwykle atakują, gdy dziecko jest osłabione, na przykład po antybiotykoterapii. Przyczyną może być stosowanie smoczków, butelek i zabawek, które nie zostały odpowiednio umyte. Infekcję częściej łapią niemowlęta w okresie ząbkowania, kiedy wkładają do ust rączki i inne przedmioty, by przynieść ulgę obolałym dziąsłom.

Reklama

W przypadku noworodków przyczyną pleśniawek jest zwykle infekcja podczas porodu siłami natury, kiedy dziecko przechodzi przez kanał rodny.

Leczenie pleśniawek

Choć pleśniawki zwykle nie są groźne, wymagają leczenia. Nieleczone pleśniawki powiększają się i rozprzestrzeniają, mogą zająć nawet gardło czy drogi oddechowe. Poza tym powodują ból, przez co dziecko odmawia jedzenia i słabiej przybiera na wadze, gorzej też śpi, co dodatkowo osłabia jego organizm.

Jak w przypadku każdej infekcji małego dziecka warto skonsultowanie się z lekarzem. Pediatra zaleci leczenie miejscowe - stosowanie specjalnych preparatów przeciwgrzybiczych do jamy ustnej niemowlęcia. Zawiesinę, maść lub żel trzeba położyć bezpośrednio na pleśniawki. Sprawdza się pędzlowanie pleśniawek za pomocą szpatułki lub palca, na który nakłada się jałowy gazik nasączony preparatem. Trzeba robi to delikatnie, by nie spowodować bólu i krwawienia.

Konieczne jest regularne czyszczenie, a najlepiej wyparzanie, smoczków, butelek i zabawek oraz unikanie dzielenia łyżeczek czy innych przedmiotów, które mogą przenosić infekcję. Dobrym pomysłem jest wymiana smoczków, których używa dziecko z pleśniawkami

Reklama

Kobieta karmiąca piersią powinna obserwować swoje brodawki. Jeśli pojawią się na nich niepokojące zmiany, powinna smarować je tym samym preparatem, który stosuje na jamę ustną niemowlaka.

Domowe sposoby na pleśniawki