Na czym polega dieta 4S?

Metoda odchudzania 4S polega – zgodnie z nazwą – na przestrzeganiu 4 zasad dotyczących odżywiania. Pozwala uzyskać wymarzoną sylwetkę bez takich wyrzeczeń jak jedzenie nielubianych produktów czy głodzenie się. Twórcą diety 4S jest doradca żywieniowy i trener fitness – Simon Mathis.

W spożywaniu posiłków zgodnie z metodą odchudzania 4S ważne są 4 kwestie:

smak – jedzenie ma być po prostu smaczne, a jego spożywanie ma dawać nam przyjemność;

– jedzenie ma być po prostu smaczne, a jego spożywanie ma dawać nam przyjemność; sytość – posiłki mają zapewniać uczucie sytości na dłużej, a więc warto wybierać produkty zawierające błonnik, zdrowe tłuszcze i białko;

– posiłki mają zapewniać uczucie sytości na dłużej, a więc warto wybierać produkty zawierające błonnik, zdrowe tłuszcze i białko; szybkość i łatwość przygotowania – posiłki powinny być łatwe do przygotowania; możliwość szybkiego zjedzenia ich będzie przeciwdziałać chęci sięgnięcia po niezdrową żywność w postaci słodkich i słonych przekąsek oraz gotowych dań;

– posiłki powinny być łatwe do przygotowania; możliwość szybkiego zjedzenia ich będzie przeciwdziałać chęci sięgnięcia po niezdrową żywność w postaci słodkich i słonych przekąsek oraz gotowych dań; społeczna akceptowalność – posiłki powinny odpowiadać preferencjom kulinarnym i pasować do stylu życia; tego rodzaju dieta jest łatwiejsza do przestrzegania w codziennym życiu i takich sytuacjach społecznych jak wyjście do restauracji, udział w rodzinnym przyjęciu czy wizyta u znajomych.

Dieta 4S: Dla kogo?

W diecie 4S nie zmuszamy się do jedzenia tego, co nam nie smakuje. Z kolei dzięki temu, że posiłki, które jemy, są proste do wykonania, nie tracimy na ich przygotowanie zbyt wiele czasu. Nie czujemy przez to zniechęcenia i frustracji, co często ma miejsce w przypadku innych diet. Metoda odchudzania 4S jest polecana osobom zajętym, które nie mają dużo czasu na treningi iprzygotowywanie posiłków.

W metodzie tej największą wagę przykłada się do powolnej zmiany na lepsze nawyków związanych z jedzeniem. Mniej uwagi poświęca się ćwiczeniom fitness. Podstawą metody odchudzania 4S jest zbilansowana dieta, której podstawą są świeże produkty. Najlepiej sięgać więc po owoce, warzywa, ryby, chude mięso i pełnoziarniste produkty zbożowe. Ponadto warto jak najbardziej ograniczyć jedzenie przetworzonej żywności takiej jak np. dania instant, fast food oraz słodycze i słone przekąski.

Czy metoda odchudzania 4S jest skuteczna?

Chcąc zastosować metodę odchudzania 4S, warto mieć świadomość, że została ona stworzona przede wszystkim z myślą o długotrwałych zmianach. Stosowanie się do niej ma nie tylko w krótkim czasie pomóc nam schudnąć, ale również w dłuższej perspektywie zmienić nasze nawyki żywieniowe na lepsze. Stosując się do niej, nie zmieniamy drastycznie swojego sposobu jedzenia i związanych z nim przyzwyczajeń. Wszystko dzieje się stopniowo.

Przestrzeganie zasad diety 4S wymaga więc zaangażowania i wytrwałości. Ważna jest systematyczność i racjonalne podejście do kwestii żywienia. Warto być świadomym tego, że na widoczne rezultaty odchudzania trzeba poczekać. Przez ten czas trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i nie zrażać się brakiem szybkich i spektakularnych efektów.

Warto podkreślić jeszcze fakt, że aby metoda odchudzania 4S okazała się skuteczna, trzeba przez cały czas utrzymywać deficyt kaloryczny. Należy więc spożywać mniej kalorii niż zużywa organizm. Wówczas można liczyć na utratę 1kg w ciągu tygodnia.