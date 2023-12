Spożycie ekstraktu czekoladowego może zmniejszać ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych związanych z demencją - sugerują naukowcy z Mass General Brigham Hospital w Bostonie, po przeprowadzeniu badania finansowane przez National Institutes of Health (NIH). Związki zawarte w kakao są szczególnie cenne w przypadku osób starszych będących na niewłaściwej diecie, czyli z wysokim ryzykiem demencji.

Naukowcy zaprosili do badania prawie 600 osób w wieku powyżej 60. roku życia. Część wolontariuszy spożywała 500 miligramów suplementów ekstraktu kakaowego – równowartość garści kostek gorzkiej czekolady – codziennie przez dwa lata. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu badania uczestnicy przeszli serię testów poznawczych i psychologicznych.

Osoby na niewłaściwej diecie, która zwiększa ryzyko demencji, osiągnęły lepsze wyniki w testach pamięci niż osoby z grupy placebo. Pogorszenie funkcji poznawczych, takie jak utrata pamięci, dezorientacja i trudności w wykonywaniu zadań, często jest wynikiem starzenia się. Zwalczanie tego procesu w starszym wieku może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja.

Jednakże u osób już stosujących dietę bogatą w zdrowe owoce i warzywa nie stwierdzono „statystycznie istotnej” poprawy funkcji poznawczych w porównaniu z grupą placebo.

Flawanole, naturalne związki występujące w takich produktach jak kakao, jagody, jarmuż, cebula i herbata, zawierają przeciwutleniacze o działaniu przeciwzapalnym. W przeszłości wiązano je z niższym ryzykiem chorób neurodegeneracyjnych, takich jak demencja, ponieważ mogą zmniejszać stan zapalny w mózgu. Kakao wyróżnia się dużą zawartością epikatechiny, która redukuje stan zapalny i degenerację mózgu.

Co istotne, badacze nie zdefiniowali dokładnie, co oznacza „niższa jakość diety”, ale ogólnie przyjmuje się, że to menu zawierające produkty bogate w tłuszcz, sól i cukier, jak również żywność ultraprzetworzoną. Wykazano, że taka dieta zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych, cukrzycy, chorób serca i nowotworów.

Wyniki badania zostały opublikowane w „The American Journal of Clinical Nutrition”.