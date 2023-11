Naukowcy z German Centre for Diabetes Research przyjrzeli się temu, co jemy na śniadanie i zasugerowali prostą zmianę. Proponują, by zamiast „tradycyjnego jajka na śniadanie” zjeść porządną garść orzechów (ok. 25 g). Tak będzie z dużą korzyścią dla serca. Według uczonych spada wówczas ryzyko cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia, wystąpienia zawału i udaru o 17 proc. Orzechy, zwłaszcza ziemne, laskowe, pistacjowe i pekan, obniżają poziom cholesterolu LDL.

Jak czytamy w artykule opublikowanym na łamach „BMC Medicine”, zastąpienie produktów pochodzenia zwierzęcego żywnością pochodzenia roślinnego na śniadanie służy zdrowiu. Badanie nie wykazało jednak, że są korzyści zdrowotne wynikające ze zmiany ryb i owoców morza na produkty roślinne, w tym orzechy. Warto za to zrezygnować z porcji mięsa na rzecz produktów roślinnych bogatych w białko, tj. soczewica, ciecierzyca i fasola. Jak wynika z ustaleń naukowców, u osób, które zastąpiły 50 gramów przetworzonego mięsa taką samą ilością roślin strączkowych, ryzyko chorób układu krążenia lub przedwczesnej śmierci z powodu tych schorzeń było niższe o 23 proc. Natomiast jedzenie 28-50 g orzechów zamiast 50 g przetworzonego mięsa zmniejszało zagrożenie zawałem czy udarem o 27 proc.