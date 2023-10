Orzechy włoskie są bogate w tłuszcze. Ale! Są to zdrowe nienasycone kwasy tłuszcze. Orzechy włoskie są dość kaloryczne - 100 g orzechów włoskich dostarcza nam około 660 kcal. Ale! Pomimo wysokiej zawartości kalorii, badania wykazały, że spożywanie orzechów włoskich nie prowadzi do przyrostu masy ciała, jeśli są spożywane z umiarem. Co więcej - w rzeczywistości mogą one pomóc w utrzymaniu zdrowej masy ciała lub nawet wspomóc odchudzanie, ponieważ są sycące. Dzięki dużej zawartości błonnika zapewniają uczucie pełnego żołądka na dłużej, jak również wspomagają pracę układu pokarmowego.

Ile więc orzechów włoskich jeść, by nie przytyć?

Zalecana porcja orzechów włoskich to około 30 gramów, co odpowiada mniej więcej jednej garści lub około 7 sztuk orzechów. Jest to zrównoważona ilość, która pozwala cieszyć się korzyściami zdrowotnymi orzechów włoskich, nie przyczyniając się jednocześnie do nadmiernego przyrostu masy ciała.

A co dobrego daje nam jedzenie orzechów włoskich?

