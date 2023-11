Do produkcji spermy niezbędne jest białko, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, a więc to obecne m.in. w nasionach, pestkach i orzechach. Kluczowe są nienasycone kwasy tłuszczowe, zawarte m.in. w tłustych rybach morskich, siemieniu lnianym, olejach. Natomiast antyoksydanty, takie jak witaminy C i E, oraz cynk i selen są niezbędne dla zdrowia plemników – chronią je przed uszkodzeniami.

10 produktów na zwiększenie płodności. Co powinien jeść mężczyzna?

Orzechy - szczególnie orzechy brazylijskie, które są bogate w selen, niezbędny dla zdrowia plemników.

- szczególnie orzechy brazylijskie, które są bogate w selen, niezbędny dla zdrowia plemników. Ryby - szczególnie te bogate w omega-3, takie jak łosoś czy sardynki, które mogą poprawić jakość plemników.

- szczególnie te bogate w omega-3, takie jak łosoś czy sardynki, które mogą poprawić jakość plemników. Owoce morza - są źródłem cynku, który jest niezbędny dla produkcji plemników i męskiego hormonu płciowego - testosteronu.

- są źródłem cynku, który jest niezbędny dla produkcji plemników i męskiego hormonu płciowego - testosteronu. Jajka - dostarczają białka i witaminy D, która jest ważna dla zdrowia układu rozrodczego.

- dostarczają białka i witaminy D, która jest ważna dla zdrowia układu rozrodczego. Świeże owoce i warzywa - obfitują w antyoksydanty, które chronią plemniki przed uszkodzeniami.

- obfitują w antyoksydanty, które chronią plemniki przed uszkodzeniami. Produkty pełnoziarniste - dostarczają błonnika, który pomaga regulować poziom cukru we krwi i insuliny, co jest ważne dla płodności.

- dostarczają błonnika, który pomaga regulować poziom cukru we krwi i insuliny, co jest ważne dla płodności. Chude czerwone mięso - jest źródłem żelaza i cynku, które są ważne dla zdrowia plemników.

- jest źródłem żelaza i cynku, które są ważne dla zdrowia plemników. Pomidory - zawierają likopen, antyoksydant, który może poprawić jakość plemników.

- zawierają likopen, antyoksydant, który może poprawić jakość plemników. Ciemna czekolada - zawiera L-argininę, aminokwas, który może zwiększyć liczbę i jakość plemników.

- zawiera L-argininę, aminokwas, który może zwiększyć liczbę i jakość plemników. Brokuły - są źródłem kwasu foliowego, który jest ważny dla zdrowia plemników.

Ten koktajl poprawi płodność

Warto pić go codziennie rano, jeśli staramy się o dziecko.

Składniki:

duży banan

szklanka mleka migdałowego (lub innego według preferencji)

łyżka nasion chia

2 łyżki orzechów brazylijskich

łyżka miodu (opcjonalnie)

Przygotowanie:

W blenderze umieść banan, mleko migdałowe, nasiona chia i orzechy brazylijskie. Miksuj wszystko do uzyskania gładkiej konsystencji. Jeśli chcesz, dodaj łyżkę miodu dla dodatkowej słodyczy. Pij od razu po przygotowaniu.

Orzechy brazylijskie są jednym z najbogatszych źródeł selenu, który jest niezbędny dla zdrowia plemników. Ten koktajl jest również bogaty w błonnik i zdrowe tłuszcze.

Co szkodzi na męską płodność?