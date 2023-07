Agrest, jak w zasadzie większość owoców, można zamrozić, by przedłużyć jego trwałości. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że nie trzeba go obierać ani kroić, by mieć od razu gotowe kawałki do spożycia po wyjęciu z zamrażalnika. Mrożony agrest świetnie sprawdzi się jako dodatek do deserów, owsianki na śniadanie oraz sałatki warzywnej z grillowanym mięsem (doda słodko-kwaśny smak).

Aby zamrozić agrest, należy go umyć, osuszyć i usunąć szypułki. Następnie można umieścić owoce w zamrażarce w szczelnie zamkniętym pojemniku lub w foliowej torebce.

Agrest jest bardzo zdrowy i bogaty w wiele cennych składników odżywczych, takich jak witaminy C i K (uszczelniają naczynka krwionośne, wspierają prawidłową krzepliwość krwi), błonnik (syci na dłużej, więc ułatwia odchudzanie), antocyjany i flawonoidy (zwalczają wolne rodniki odpowiedzialne m.in. za procesy starzenia się organizmu).

Agrest jest szczególnie bogaty w witaminę C. W 100 g agrestu mamy nawet 40-50 mg witaminy C, co stanowi nawet połowę dziennego zapotrzebowania na tę witaminę u dorosłych. To cenna podpowiedz dla osób ze słabą odpornością i kłopotami z układem ruchu. Witamina C wzmacnia siły obronne organizmu w walce z infekcjami oraz pomaga w produkcji kolagenu, który jest ważny dla zdrowia skóry, kości i stawów.

Natomiast osoby dbające o linię, powinny sięgać po agrest, bo jest niskokaloryczny i zawiera niewiele cukru.