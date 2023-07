Choć trudno w to uwierzyć, szypułki od czereśni są jadalne i nam nie szkodzą. Co więcej, szypułki czereśni są zdrowe! Zawierają wiele cennych składników odżywczych, takich jak witamina C, antocyjany i flawonoidy, które mają właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Jeśli więc chcemy jesienią cieszyć się dobrą odpornością (w sezonie przeziębień), korzystajmy prozdrowotnej mocy owoców lata.

Jest jednak małe "ale". Szypułki czereśni są zwykle twarde i gorzkie w smaku. Można je jednak wykorzystać do przygotowania herbaty lub kompotu, co pozwoli na wykorzystanie ich wartości odżywczych.

I jeszcze jedna uwaga! Jak ze wszystkim, także i tu można doszukać się przeciwwskazań do jedzenia ogonków czereśni. Mogą być one trudne do trawienia dla niektórych osób, dlatego należy je spożywać w umiarkowanej ilości i zawsze zwracać uwagę na reakcje organizmu, tj. niestrawność, ból brzucha, wymioty, biegunka czy zaparcia.

A teraz konkrety. Szypułki od czereśni można wykorzystać do przygotowania herbaty lub kompotu.

Oto kilka sposobów na przygotowanie napojów z ogonkami czereśni:

Herbata z szypułek czereśni:

Składniki:

2 łyżki suszonych szypułek czereśni (zanim je ususzysz, po zjedzeniu owoców, przemyj szypułki pod bieżącą gorącą wodą)500 ml wodymiód lub cukier do smakulaska wanilii, cynamon - przyprawy, które lubisz

Przygotowanie:

W rondlu zagotuj wodę.Dodaj szypułki czereśni i gotuj na wolnym ogniu przez około 10 minut.Zdejmij z ognia i pozostaw do zaparzenia przez kolejne 5-10 minut.Przecedź herbatę przez sitko, aby usunąć szypułki.Dodaj miód lub cukier do smaku. Dopraw przyprawami.Pij herbatkę ciepłą lub schłodzoną.

Kompot z szypułek czereśni:

Składniki:

1 szklanka szypułek czereśni1 litr wody1/2 szklanki cukrusok z 1/2 cytrynyliście świeżej mięty i/lub melisy

Przygotowanie:

W rondlu zagotuj wodę.Dodaj szypułki czereśni (wcześniej przemyj je na durszlaku pod gorącą bieżącą wodą) i gotuj na wolnym ogniu przez około 20 minut.Zdejmij z ognia i pozostaw do ostygnięcia.Przecedź kompot przez sitko, aby usunąć szypułki.Dodaj cukier i sok z cytryny do smakuDodaj miętę i/lub melisę.