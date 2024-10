Ograniczenia w szpitalu w Lubaczowie i innych placówkach ortopedycznych

Szpital w Lubaczowie (woj. podkarpackie) musiał zmniejszyć liczbę wszczepianych endoprotez stawu biodrowego i kolanowego o 50-60 proc.. Dyrektor placówki, Piotr Cencora, przyznał, że zaległości NFZ za nadwykonania sięgają półtora miliona złotych za pierwsze półrocze. Podobna sytuacja dotknęła inne szpitale, w tym Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie, który również ograniczył planowe zabiegi o 10 proc..

Problemy w opiece psychiatrycznej i koordynowanej

Reklama

Szpital w Szamotułach (woj. wielkopolskie) przekroczył limity świadczeń w Poradni Zdrowia Psychicznego, co zmusiło go do ograniczenia liczby przyjmowanych pacjentów. Wizyty psychiatryczne i psychologiczne zostały przesunięte na rok 2025, co znacznie wydłużyło czas oczekiwania na pomoc. Podobne trudności wystąpiły w zakresie opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, gdzie również ograniczono przyjmowanie nowych pacjentów.

Reklama

Inne szpitale także zmuszone do ograniczeń

Szpitale w Rawie Mazowieckiej, Gnieźnie i Busku Zdroju również zgłosiły problemy związane z nadwykonaniami. W Gnieźnie ograniczono realizację świadczeń w ortopedii, a w Busku Zdroju liczba zabiegów endoprotezoplastyki została zmniejszona o połowę. W Koninie ograniczono przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych i leczenia uzależnień, co wpłynęło na dostępność specjalistycznych zabiegów medycznych.

NFZ zalega z płatnościami za nadwykonania

Dyrektorzy szpitali podkreślają, że główną przyczyną ograniczeń jest brak odpowiednich rozliczeń ze strony NFZ. Szpitale takie jak placówka w Strzelinie (woj. dolnośląskie) wskazują na niedofinansowanie rehabilitacji leczniczej. Z kolei szpital w Końskich czeka na odpowiedź NFZ w sprawie dalszych kroków dotyczących limitowanych świadczeń.

Mimo trudności finansowych nie wszystkie szpitale zdecydowały się na ograniczenia. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie kontynuuje świadczenie usług mimo nadwykonań, które od stycznia do czerwca 2024 roku wyniosły 57 mln zł, z czego 26 mln zł to koszty leków w programach lekowych i chemioterapii.

NFZ zaznacza, że wywiązuje się z zawartych kontraktów, a szpitale niedawno otrzymały aneksy dotyczące płatności za II kwartał w zakresie świadczeń nielimitowanych. Jednak w sierpniu Fundusz przypomniał placówkom, że nie ma gwarancji zapłaty za wszystkie świadczenia przekraczające limity. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oszacował koszty nadwykonań na około 10 mld zł.