Czarny rekord na Dolnym Śląsku: 444 diagnozy w rok

Jeszcze w 2020 roku wskaźnik zakażeń HIV w Polsce oscylował wokół 2,5 przypadku na 100 tys. osób. Dane za 2024 rok pokazują już wynik powyżej 6. Szczególnie trudna sytuacja panuje na Dolnym Śląsku – w samym 2025 roku odnotowano tam aż 444 nowe przypadki, co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Dlaczego statystyki wystrzeliły? Efekt „luki pandemicznej”

Specjaliści wskazują na kilka przyczyn tego zjawiska. Wśród najważniejszych wymieniają:

Efekt "odbicia" po pandemii : W czasie lockdownów rzadziej się badaliśmy. Dziś nadrabiamy zaległości, co skutkuje ujawnianiem "ukrytych" infekcji sprzed lat.

: W czasie lockdownów rzadziej się badaliśmy. Dziś nadrabiamy zaległości, co skutkuje ujawnianiem "ukrytych" infekcji sprzed lat. Migracja: W polskiej bazie pacjentów 27,6% osób zakażonych to obywatele Ukrainy. Eksperci podkreślają jednak ważny kontekst: wielu z nich przyjeżdża do Polski z już postawioną diagnozą, szukając jedynie możliwości kontynuacji terapii przerwanej przez wojnę.

Nie tylko HIV. Kiła i rzeżączka w natarciu

Wzrost zakażeń HIV to tylko część problemu Polaków. Prawdziwy skok statystyk widać w przypadku chorób wenerycznych:

Kiła : Liczba zachorowań wzrosła ponad czterokrotnie od początku pandemii.

: Liczba zachorowań wzrosła ponad czterokrotnie od początku pandemii. Rzeżączka i chlamydioza : Tu również trendy są rosnące.

: Tu również trendy są rosnące. Zmiana profilu pacjenta: Choć kiła i rzeżączka dotyczą głównie mężczyzn (85-90%), w przypadku HIV coraz częściej chorują kobiety. Co ciekawe, wirus coraz częściej atakuje osoby powyżej 45. roku życia.

Ważne: Ponad połowa nowych zakażeń HIV ma nieustaloną drogę transmisji. Tam, gdzie udaje się ją określić, dominują kontakty seksualne.

Fentanyl i nowe zagrożenia: Eksperci mówią o „biologicznej bombie”

Eksperci z niepokojem obserwują odwrócenie trendu wśród osób używających narkotyków w iniekcjach. Dodatkowym ryzykiem jest pojawienie się na rynku syntetycznych opioidów, w tym fentanylu. Brak odpowiedniej profilaktyki w tym obszarze specjaliści nazywają "biologiczną bombą", która może wybuchnąć w najbliższych latach.

Test „na hasło”: Jak sprawdzić swój status bez strachu i kolejek?

Badanie w kierunku HIV jest bezbolesne i nie wymaga bycia na czczo. Można je wykonać:

Odpłatnie w większości laboratoriów.

Bezpłatnie i anonimowo w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD).

W PKD badanie odbywa się "na hasło" – bez podawania danych osobowych i bez skierowania, co gwarantuje pełną dyskrecję. Listę placówek znajdziesz na stronach Krajowego Centrum ds. AIDS.