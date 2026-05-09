Drastyczny skok zakażeń HIV w Polsce. Na Dolnym Śląsku liczba chorych podwoiła się w rok

Justyna Klupa
Justyna KlupaZ wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu”, a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
9 maja 2026, 22:04
Drastyczny skok zakażeń HIV w Polsce - lekarze mówią o cichej epidemii/Shutterstock
Polska mierzy się z cichą epidemią. Na samym Dolnym Śląsku w ciągu zaledwie 12 miesięcy liczba nowych diagnoz HIV wzrosła dwukrotnie. Lekarze ostrzegają, że to jedynie wierzchołek góry lodowej. Zmienia się profil pacjenta – wirus coraz częściej atakuje osoby po 45. roku życia i kobiety w stałych związkach. Sprawdź, co stoi za tym drastycznym skokiem i jak dziś wygląda nowoczesna profilaktyka.

Czarny rekord na Dolnym Śląsku: 444 diagnozy w rok

Jeszcze w 2020 roku wskaźnik zakażeń HIV w Polsce oscylował wokół 2,5 przypadku na 100 tys. osób. Dane za 2024 rok pokazują już wynik powyżej 6. Szczególnie trudna sytuacja panuje na Dolnym Śląsku – w samym 2025 roku odnotowano tam aż 444 nowe przypadki, co stanowi dwukrotny wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Dlaczego statystyki wystrzeliły? Efekt „luki pandemicznej”

Specjaliści wskazują na kilka przyczyn tego zjawiska. Wśród najważniejszych wymieniają:

  • Efekt "odbicia" po pandemii: W czasie lockdownów rzadziej się badaliśmy. Dziś nadrabiamy zaległości, co skutkuje ujawnianiem "ukrytych" infekcji sprzed lat.
  • Migracja: W polskiej bazie pacjentów 27,6% osób zakażonych to obywatele Ukrainy. Eksperci podkreślają jednak ważny kontekst: wielu z nich przyjeżdża do Polski z już postawioną diagnozą, szukając jedynie możliwości kontynuacji terapii przerwanej przez wojnę.

Nie tylko HIV. Kiła i rzeżączka w natarciu

Wzrost zakażeń HIV to tylko część problemu Polaków. Prawdziwy skok statystyk widać w przypadku chorób wenerycznych:

  • Kiła: Liczba zachorowań wzrosła ponad czterokrotnie od początku pandemii.
  • Rzeżączka i chlamydioza: Tu również trendy są rosnące.
  • Zmiana profilu pacjenta: Choć kiła i rzeżączka dotyczą głównie mężczyzn (85-90%), w przypadku HIV coraz częściej chorują kobiety. Co ciekawe, wirus coraz częściej atakuje osoby powyżej 45. roku życia.

Ważne: Ponad połowa nowych zakażeń HIV ma nieustaloną drogę transmisji. Tam, gdzie udaje się ją określić, dominują kontakty seksualne.

Fentanyl i nowe zagrożenia: Eksperci mówią o „biologicznej bombie”

Eksperci z niepokojem obserwują odwrócenie trendu wśród osób używających narkotyków w iniekcjach. Dodatkowym ryzykiem jest pojawienie się na rynku syntetycznych opioidów, w tym fentanylu. Brak odpowiedniej profilaktyki w tym obszarze specjaliści nazywają "biologiczną bombą", która może wybuchnąć w najbliższych latach.

Test „na hasło”: Jak sprawdzić swój status bez strachu i kolejek?

Badanie w kierunku HIV jest bezbolesne i nie wymaga bycia na czczo. Można je wykonać:

  • Odpłatnie w większości laboratoriów.
  • Bezpłatnie i anonimowo w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD).

W PKD badanie odbywa się "na hasło" – bez podawania danych osobowych i bez skierowania, co gwarantuje pełną dyskrecję. Listę placówek znajdziesz na stronach Krajowego Centrum ds. AIDS.

Justyna Klupa
Z wykształcenia prawniczka, z zamiłowania redaktorka. Zaczynała w „Pulsie Biznesu", a dziś współtworzy redakcję serwisu GazetaPrawna.pl, gdzie pisze głównie o prawie, społeczeństwie i biznesie. Lubi opowiadać o ludziach stojących za sukcesem firm i o tym, jak pasja spotyka się z profesjonalizmem. Z zainteresowaniem śledzi rozwój polskich marek modowych oraz to, jak prawo i gospodarka wpływają na branże kreatywne. Fanka dobrej kawy i pudelków. W wolnym czasie podróżuje, słucha muzyki i sięga po reportaże.
