Mężczyźni częściej chorują przez alkohol

Kody pojawiające się na zwolnieniach lekarskich służą do opisywania przyczyn niezdolności pracownika do pracy. W obowiązującym systemie L4 wyróżniamy pięć kodów, które są oznaczone literami od A do E:

kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni - spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;

kod B - oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;

kod C - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;

kod D - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;

kod E - oznacza niezdolność do pracy spowodowaną chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub inną chorobą, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

ZUS alarmuje: Polacy piją za dużo

ZUS udostępnił niedawno dane, które wskazują, że z roku na rok dochodzi do wzrostu zwolnień L4 z kodem "C". Dotyczą one przede wszystkim mężczyzn.

W 2023 r. wydano 6,6 tys. zaświadczeń lekarskich z kodem "C". Najwięcej 36,4 proc. (tj. 2,4 tys.) zaświadczeń wystawiono na okres od 1 do 5 dni. We wcześniejszym rokiem liczba zaświadczeń z kodem "C" wzrosła o 7,6 proc., zaś wydanych na okres od 1 do 5 dni o 12 proc.

Zwolnienia lekarskie z kodem "C" zostały wystawione na 66,3 tys. dni niezdolności do pracy (w 2022 r. – 63,4 tys. dni). Przeciętna długość L4 z kodem "C" w 2023 r. wyniosła 10,11 dnia i była krótsza w stosunku do 2022 r. blisko o pół dnia – informuje Radio ZET, cytując ZUS.

Jak alkohol wpływa na zdrowie?

Zwolnienie lekarskie z kodem "C" wystawiane jest w przypadku niezdolności do pracy, która wynika z nadużycia alkoholu. Większość tych zwolnień w 2023 r. dotyczyła zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, jednak jest też wiele innych schorzeń, które mogą być podyktowane nadmiernym spożywaniem alkoholu.

Mowa o m.in. marskości wątroby, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, problemach z układem krążenia, np. powiększeniem serca i niewydolności serca (stłuszczenie mięśnia sercowego) oraz układem oddechowym.