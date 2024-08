Jak przypomina “Dziennik Gazeta Prawna”, stawki za pobyt w sanatorium zostały ustalone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Załącznik został zaktualizowany w kwietniu br. Wyjazd do sanatorium w sezonie jesienno-zimowym lub na wiosnę to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zaoszczędzić, bowiem w tym czasie stawki są niższe niż w sezonie letnim, czyli od 1 maja do 30 września.

Ile będzie kosztować pobyt w sanatorium od 1 października?

Leczenie uzdrowiskowe jest w dużej mierze finansowane przez NFZ, jednak pacjent musi częściowo pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia. Sanatoria są przeznaczone dla osób, którym zależy na odzyskaniu sił po chorobie lub wypadku. Turnusy trwają 21 lub 28 dni. Stawki są ustalane przez Ministra Zdrowia. Od 1 października do 30 kwietnia trwa sezon I, nazywany również zimowym. Ile będzie kosztować jeden dzień pobytu w uzdrowisku w tym czasie?

Pokój jednoosobowy

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 32,6 zł.

Pokój jednoosobowy w studiu - 26,1 zł.

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,9 zł.

Pokój dwuosobowy

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,5 zł.

Pokój dwuosobowy w studiu - 16,5 zł.

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,2 zł.

Pokój wieloosobowy

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 12,5 zł.

Pokój wieloosobowy w studiu - 11,9 zł.

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,6 zł.

Sezon zimowy jest nie tylko tańszy niż letni, ale również dłuższy o dwa miesiące. Należy wspomnieć, że podane wyżej stawki wynikają z rozporządzenia ministra i nie mogą być wyższe. Jeśli ośrodek pobiera wyższe opłaty od pacjentów, którzy odwiedzają sanatorium w ramach NFZ, działa niezgodnie z prawem.

Jakie koszty leczenia w sanatorium musi jeszcze pokryć kuracjusz?

Pobyt w sanatorium wiąże się jeszcze z kilkoma dodatkowymi kosztami. Kuracjusze muszą ponieść wydatki związane z przejazdem do sanatorium i powrotem do domu. Ich wysokość jest uzależniona od środka transportu, na jaki się zdecydujemy i rzecz jasna odległości. Do tego należy dodać koszty opłaty klimatycznej. Jeśli kuracjusz będzie chciał skorzystać z dodatkowych zabiegów, które nie są związane z celem pobytu, również musi zapłacić za nie z własnej kieszeni. NFZ nie pokrywa też kosztów związanych z pobytem opiekuna kuracjusza.

Warto wiedzieć, że niektórzy nie muszą ponosić kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Dotyczy to osób, które pracowały w zakładach stosujących azbest w produkcji, a także dzieci i młodzieży do 18. roku życia lub do 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Z opłat są też zwolnione dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu, niezależnie od wieku.

Osoby, które chcą skorzystać z leczenia sanatoryjnego, muszą pamiętać, że odbywa się ono według kolejności rejestracji. W niektórych regionach Polski kolejki są mniejsze, w innych większe. Średni czas oczekiwania wynosi zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. Warto jednak wiedzieć, że osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, weterani, kombatanci, inwalidzi wojenni oraz uprawnieni żołnierze mogą skorzystać z sanatorium poza kolejnością.

