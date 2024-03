Czy produkty mleczne są zdrowe? Oto ich cenne składniki

W ostatnich latach mleko nie miało dobrego PR. Jednak dla osób, które nie mają nietolerancji czy alergii namleko, sery, jogurty, kefiry i maślanki to produkty zdrowe, które dostarczają naturalnego białka i łatwo przyswajalnych aminokwasów, witamin, składników mineralnych i żywych kultur bakterii.

Dobrej jakości przetwory mleczne mają doskonały wpływ na nasze zdrowie. Są cennym źródłem witaminy D, witamin z grupy B, czy wapnia. Jednak nie to jest ich największą zaletą.

To dobrze przyswajalne białko, które mają w składzie - jeden z najważniejszych składników odżywczych, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Szczególnie powinny go spożywać osoby uprawiające sport.

Spośród przetworów mlecznych na uwagę zasługują zwłaszcza kefir i maślanka, którym się bliżej przyjrzymy, bo mają mnóstwo zalet prozdrowotnych.

Czym różni się maślanka od kefiru?

Maślanka to produkt, który powstaje przy wytwarzaniu masła i jemu zawdzięcza nazwę. Podczas procesu oddzielania tłuszczu od "zmaślonej" śmietany. Dzięki temu maślanka jest słodsza, delikatniejsza i bardziej aksamitna niż kefir.

O jej smaku i walorach decyduje wysoka jakość mleka i proces fermentacji wyselekcjonowanych szczepów żywych kultur bakterii mlekowych. To nie tylko idealny napój, ale także baza i dodatek do wielu potraw - koktajli owocowych, warzywnych, ciast czy chleba.

Kefir powstaje w wyniku fermentacji mleka przez mikroorganizmy nazywane grzybkami kefirowymi. To symbiotyczny układ bakterii paciorkowców mlekowych, bakterii pałeczek mlekowych i drożdży fermentujących laktozę.

Ten napój słynie z tego, że orzeźwia i pobudza. Doskonale sprawdza się podczas upałów. Jest równie dobry jako przekąska pomiędzy posiłkami, jak i dodatek do dań głównych.

Zalety kefiru i maślanki. Ten napój wybierz, gdy jesteś na diecie

Kefir reguluje procesy przemiany materii i przyczynia się do usprawnienia przyswajania białka i wapnia. Wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego, ale ma jeszcze inną zaletę - obniża poziom cholesterolu we krwi. Do tego posiada zdolność rozkładania związków rakotwórczych przyswajanych przez organizm wraz z pożywieniem.

Ten napój wspomaga transportowanie i absorbowanie cukrów prostych, np. laktozy i złożonych u osób o złej wchłanialności tego cukru.

Dodatkowo kefir nas chroni, bo hamuje rozwój bakterii chorobotwórczych, które występują w przewodzie pokarmowym.

Maślanka z kolei stanowi doskonałe źródło wapnia oraz fosforu. Też obniża ciśnienie krwi i zapobiega chorobom takim jak otyłość, cukrzyca typu II, niektóre nowotwory.

Jest to też produkt polecany dla osób, którzy się odchudzają, bo należy do najmniej kalorycznych produktów mlecznych.

Z kolei kefiru nie powinny spożywać małe dzieci, bo może mieć śladowe ilości alkoholu powstałego podczas fermentacji.