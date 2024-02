Kim może mieć kontakt z wodą tylko przez pięć minut lub krócej

Alergie pokarmowe i choroby skóry to męczące dolegliwości, które utrudniają życie. Tym bardziej, że czulenie może dotyczyć niemal wszystkiego, także niezbędnych elementów w naszym życiu. Tak jest w przypadku Kym, jedna z kobiet aktywnych na TikToku.

Influencerka opowiedziała w internecie o swojej, niezwykle rzadkiej, chorobie skóry, która sprawia, że relaksująca kąpiel lub dłuższy prysznic powodują u niej ogromny dyskomfort i szereg reakcji alergicznych. Kobieta podzieliła się sposobem, w jaki się musi kąpać, na swoim profilu @everydaywithkym.

Przyznała, że musi ograniczać się, jeśli chodzi o kontakt z wodą. Może mieć go tylko przez pięć minut lub krócej. - Dłuższy kontakt a wodą może potencjalnie wywołać u mnie wstrząs anafilaktyczny – wyjaśniła.

Uczulenie na wodę to rzadka dolegliwość

Alergia może objawiać się swędzeniem, pieczeniem lub mrowieniem skóry Inne jej objawy to bóle i zawroty głowy oraz powiększone węzły chłonne. Uczulenie może doprowadzić do bardzo niebezpiecznego wstrząsu anafilaktycznego.

Przyczyny tego schorzenia nie są znane. Uczulenie na wodę rozpoznaje się po podrażnieniu skóry, na której występuje reakcja alergiczna zwana pokrzywką wodną, bóle głowy oraz powiększenie węzłów chłonnych. Do reakcji alergicznej dochodzi na powierzchni skóry i to niezależnie, skąd pochodzi ciecz.

Uczulenie na wodę to alergia, która wbrew pozorom nie dotyczy składników wody. Nie jest to uczulenie na chlor czy azotany, ale na wodę w każdej postaci. Taką reakcję alergiczną do tej pory stwierdzono u niewielu ponad 100 osób na świecie. Bardziej powszechne są reakcje alergiczne na konkretne substancje zawarte w wodzie w basenie czy kranówce.

"Moje ciało swędzi, wygląda jak poparzone"

Tiktokerka cierpi na dokuczliwą pokrzywkę wodną – chorobę skóry, która powoduje, że po kontakcie z wodą jej skóra nabrzmiewa, staje się czerwona i pojawia się swędząca, bolesna wysypka. Ten stan powoduje woda pod każdą postacią, w tym pot, łzy, śnieg, deszcz, woda morska i słodka. - Moje ciało swędzi, wygląda jak poparzone i jest pokryte pokrzywką – wyznała Kym.

Taka alergia w ciężkich przypadkach może powodować świszczący oddech i duszności. Nawet picie wody wywołuje mdłości. Niestety nie ma na nią lekarstwa, dlatego chorzy muszą zachować szczególną ostrożność w obchodzeniu się z przyczyną reakcji alergicznej.

Kym powiedziała: - Staram się unikać wszystkiego, co zawiera wodę jako główny składnik. Kobieta stosuje rygorystyczny proces schładzania ciała poprzez stosowanie balsamów i sprayów przeciwko wysypce.