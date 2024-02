Przyprawa - cud: pomaga chronić także przed rakiem

Cynamon to wyjątkowo aromatyczna przyprawa pozyskiwana z wewnętrznej kory drzew z rodzaju Cinnamomum. Jest szeroko stosowana w kuchni, ale nie tylko na tym polu się wyróżnia. Ma coraz więcej udowodnionych zalet prozdrowotnych.

Był używany od około 2800 roku przed naszą erą jako środek aromatyzujący, olejek do namaszczenia i przeznaczony do celów leczniczych. Rzymianie korzystali z niego w przypadku leczenia dolegliwości trawiennych i oddechowych, a starożytni Egipcjanie wykorzystywali jako środek zapachowy i aromatyzujący.

Niedawno szerzej zbadano korzyści zdrowotne cynamonu. Badania sugerują, że przyprawa może mieć działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwcukrzycowe, przeciwdrobnoustrojowe, a nawet przeciwnowotworowe.

Teraz naukowcy odkryli, że suplementy cynamonu mogą pomóc w obniżeniu poziomu glukozy we krwi u osób z otyłością, nadwagą i stanem przedcukrzycowym. Wyniki opublikowano w "The American Journal of Clinical Nutrition".

Tak zbadano działanie cynamonu - uczestnicy byli osobami z nadwagą

Poprzednie badania nad wpływem cynamonu na poziom glukozy we krwi wykazały niespójne wyniki, chociaż analiza przeprowadzona w 2023 r. wykazała, że suplementy cynamonowe zmniejszają poziom glukozy we krwi na czczo.

Do badania zrekrutowano 18 osób z nadwagą lub otyłością, ze średnim wskaźnikiem masy ciała (BMI) wynoszący 31,5 i stanem przedcukrzycowym. To stan, w którym poziom glukozy we krwi jest stale wysoki, co może prowadzić do cukrzycy typu 2.

Następnie podzielono uczestników losowo na grupę, której podawano cztery gramy cynamonu i grupę placebo. Każdej grupie przez miesiąc podawano 16 identycznych wizualnie kapsułek dziennie, po osiem do śniadania i do kolacji.

Cynamon może odgrywać rolę w kontroli poziomu glukozy we krwi

Naukowcy monitorowali poziom glukozy we krwi uczestników za pomocą urządzenia do ciągłego monitorowania poziomu glukozy przymocowanego do ramienia, które mierzyło poziom glukozy co 15 minut. Potem pobrali próbki krwi od uczestników.

Ciągłe monitorowanie poziomu glukozy wykazało, że uczestnicy przyjmujący cynamon mieli stale niższy poziom glukozy we krwi i niższe szczyty glukozy w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo.

Eksperci podkreślają, że cynamon może odgrywać rolę w leczeniu stanu przedcukrzycowego. - Dodanie cynamonu do diety może zmniejszyć wzrost poziomu glukozy we krwi i być korzystnym elementem zbilansowanej diety dla osób ze stanem przedcukrzycowym – powiedziała dr Menka Gupta, lekarz medycyny funkcjonalnej w Nutra Nourish, która nie była zaanagażowana w badania.

Jednak jest jedno ważne ostrzeżenie - nie należy przesadzać z jego ilością. - Cynamon zawiera kumarynę, która w dużych stężeniach może być toksyczna - ostrzegła lekarka.