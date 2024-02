Dieta wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne. Zyskuje także psychika

Stosowanie odpowiedniej diety pomaga poprawić nie tylko stan zdrowia, ale i jakość życia. Badacze i dietetycy wciąż starają się zrozumieć, jakie są związki między jedzeniem a nastrojem. Niedawne badanie opublikowane w "British Journal of Nutrition" wskazuje, jak owoc kiwi i zawarta w nim witamina C wpływają na nasz stan psychiczny.

Wyniki są zaskakujące - u osób z niedoborem witaminy C jedzenie kiwi poprawiło nastrój już po czterech dniach, a wpływ na polepszenie samopoczucia uczestników badania był silniejszy w porównaniu do tych, którzy otrzymywali suplementy tej witaminy.

Badanie udowadnia pozytywny wpływ witaminy C na zdrowie psychiczne, a najlepszym sposobem pozyskiwania tego składnika odżywczego są właśnie zielone owoce z charakterystycznym meszkiem.

Nie zapominajmy o tej witaminie. Poprawia odporność i nastrój

Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, jest kluczowym składnikiem odżywczym, który pomaga w funkcjonowaniu układu odpornościowego i pomagającym w procesie gojenia się ran. Wcześniejsze badania sugerowały, że suplementy witaminy C i owoce bogate w ten składnik mogą poprawiać nastrój.

Na potrzeby obecnego badania badacze postawili hipotezę, że witamina C może odgrywać rolę w nastroju i zdrowym funkcjonowaniu mózgu. Byli ciekawi, jak spożycie owoców kiwi słynących z wysokiej zawartości witaminy C może potencjalnie wpłynąć na zdrowie psychiczne na przestrzeni czasu.

Witamina C jest odpowiedzialna za wzrost i naprawę tkanek organizmu. Wspiera też pracę układu odpornościowego. Owoce kiwi są dobrze znane z wysokiej zawartości witaminy C - 53 mg w owocu kiwi to więcej niż w tej samej ilości pomarańczy i około 230 proc. zalecanego dziennego spożycia tej witaminy.

Superowoc kiwi. Jakie ma właściwości zdrowotne?

Owoce są częścią zdrowej i pełnowartościowej diety, a smaczny, ale niezbyt popularny owoc kiwi to jedna z opcji, która ma wiele zalet prozdrowotnych. Kiwi może pomóc w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego oraz poprawić poziom cukru i lipidów we krwi.

Owoc zawiera cenny w procesie trawienia błonnik oraz potas i miedź. Poza witaminą C jest także bezcennym źródłem witaminy E i K.

Kiwi są również bogate w przeciwutleniacze, które pomagają wyeliminować wolne rodniki w organizmie i zmniejszyć stres oksydacyjny. Kiwi jest szczegolnie polecane osobom cierpiącym na takie schorzenia, jak nadciśnienie tętnicze czy astma.

Czy kiwi jest dobre dla zdrowia psychicznego?

Uczestnikami badania, które miało ocenić oddziaływanie spożywnia owoców kiwi na psychikę, byli dorośli w wieku od 18 do 35 lat, którzy mieli niski poziom witaminy C w osoczu.

Naukowcy podzielili uczestników na trzy grupy: jedna grupa przyjmowała codziennie suplement witaminy C, druga otrzymywała dwa owoce kiwi, a trzecia tabletkę placebo.

Badacze wykorzystali ankiety na smartfonach do zebrania danych od uczestników, co dwa tygodnie wykonywano im też badania krwi. Uczestnicy przyjmowali przydzielony im składnik lub placebo przez miesiąc i co drugi dzień odpowiadali na ankiety. Zebrano w nich dane dotyczące:

poziomu energii

zmęczenia

nastroju

jakości i ilości snu

poziomu aktywności fizycznej

Na podstawie swojej analizy naukowcy odkryli, że uczestnicy spożywający kiwi zauważyli poprawę nastroju i witalności po około czterech dniach, a około 14 dnia doskonale funkcjonowali pod względem psychicznym.

Poprawa nastroju osiągnęła szczyt u tych uczestników między 14. a 16. dniem. Z kolei osoby przyjmujące witaminę C zaobserwowały poprawę nastroju dopiero około 12. dnia eksperymentu.

Według naukowców, eksperyment wskazuje na znaczenie włączania witaminy C do diety oraz na wpływ, jaki ten składnik odżywczy może mieć na zdrowie psychiczne. - To badanie uwypukla kluczową różnicę między witaminami pochodzącymi z żywności i ze źródeł syntetycznych – skomentował na łamach "Medical News Today" dietetyk Rick Miller.