Jakie czynniki mogą negatywnie wpływać na zdrowie i kondycję włosów?

Choć może dla wielu osób jest to oczywiste, to warto podkreślić, że stan włosów bardzo często jest odzwierciedleniem kondycji całego organizmu. Ogromny wpływ na ich wygląd ma to, co jemy i jak żyjemy. A że żyjemy nierzadko w ciągłym stresie, pośpiechu i rzadko kiedy mamy okazję, by w spokoju zjeść czy gotować każdego dnia pełnowartościowe, zbilansowane posiłki, to i włosy na tym cierpią. Jeśli nasze ciało nie jest wypoczęte, nakarmione i uwolnione od napięć, to włosy prędzej czy później staną się suche, łamliwe, matowe i trudne w układaniu. Na zły stan włosów mogą oczywiście mieć również wpływ zmiany hormonalne ( np. te związane z ciążą, porodem i połogiem oraz przechodzeniem przez okres menopauzalny) i różne choroby oraz niektóre przyjmowane leki. Można jednak zrobić wiele, by pomóc im „wrócić do formy” i cieszyć się pięknymi, ale przede wszystkim zdrowymi i silnymi puklami.

Które spośród witamin są najważniejsze dla zdrowia i kondycji włosów?

Tak jak już zostało powiedziane, nawet najlepsze, najbardziej zaawansowane kosmetyki do pielęgnacji włosów na niewiele się zdadzą, jeśli nie zadbamy od ich odżywienie od środka, tzn nie dostarczymy im odpowiednio zbilansowanej porcji witaminki i składników odżywczych. Na kondycję włosów największy wpływ mają takie substancje, jak: żelazo, cynk, selen, krzem, witaminy z grupy B oraz aminokwasy siarkowe.

Witaminy z grupy B i ich znacznie dla kondycji włosów

Przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności witaminom z grupy B. Zalicza się do nich biotynę, ryboflawinę kwas foliowy oraz kwas pantotenowy.

Biotyna jest bodaj najpopularniejszą i najczęściej wykorzystywaną w preparatach na wzmocnienie włosów witaminą. Jej niedobór prowadzi do osłabienia i wypadania włosów, ale trzeba pamiętać, że suplementacja witaminą H (bo tak inaczej nazywa się biotynę) przyniesie dobre rezultaty jedynie w przypadku, gdy wcześniej nie zdarzało się, że jej poziom w organizmie był zbyt niski. Co także warto wiedzieć, substancja ta może powodować, że wyniki wielu badań laboratoryjnych będą zafałszowane, dlatego jeśli mamy takowe w planie, najlepiej na kilka dni przed po prostu ją odstawić.

Ryboflawina, czyli witamina B2 oraz kwas foliowy wzmacniają włosy od środka, a ich niedostatek może powodować łamliwość i nadmierne wypadanie. Ponadto witamina B2 pomaga ograniczać aktywność gruczołów łojowych, przez co zmniejsza ryzyko wystąpienia łojotoku i łupieżu, które to dolegliwości również prowadzą w konsekwencji do osłabienia, łamliwości i wypadania włosów. Kwas foliowy wykazuje działanie stymulujące i pobudza pukle do wzrostu. Jego pozytywny wpływ na kondycję czupryny mogą odczuć kobiety w pierwszym trymestrze ciąży, kiedy to suplementacja kwasu foliowego jest zalecana i wskazana.

Podobne działanie wykazuje witamina B5, czyli kwas pantotenowy. Oprócz tego, że wzmacnia strukturę włosów, to jeszcze – przy zapewnieniu odpowiedniego jej poziomu w organizmie – można liczyć na poprawę pigmentacji oraz opóźnienie procesu siwienia. Kwas pantotenowi wygładza powierzchnię włosów, dzięki czemu lepiej się układają i lepiej wyglądają – są bardziej sprężyste i błyszczące.

Znaczenie witamin A i E w pielęgnacji włosów

Witaminy A i E są szalenie ważne, by zachować włosy w dobrej kondycji. Trzeba jednak pamiętać, że szkodliwy jest nie tylko ich niedobór, ale też nadmiar, szczególnie w przypadku witaminy A. Jeśli będziemy jej dostarczać organizmowi zbyt wiele i nie będziemy przestrzegać zalecanych dawek, efekt będzie zupełnie odwrotny od oczekiwanego. Zamiast wzmocnić włosy, możemy bowiem doprowadzić do ich nadmiernego wypadania. Witamina A jest bardzo ważna dla zachowania włosów w dobrej kondycji, ponieważ wpływa ona na prawidłowy metabolizm komórek rogowego nabłonka skóry. Zapobiega zatem rozdwajaniu się włosów, ale wzmacnia też paznokcie

Witamina E wpływa pozytywnie na funkcjonowanie naczyń krwionośnych, dzięki czemu sprawniej i efektywniej rozprowadzają one tlen i niezbędne substancje odżywcze po całym organizmie – również do skóry głowy. A jak wiadomo – dobrze odżywiona skóra głowy to dobrze odżywione, silniejsze włosy. Ponieważ witamina E jest także silnym przeciwutleniaczem, dodatkowo chroni włosy i mieszki włosowe przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników.

Składniki mineralne, których nie powinno zabraknąć w suplementacji

Jak niedobór żelaza może wpłynąć na kondycję włosów? Jak powszechnie wiadomo, ten pierwiastek ma ogromne znaczenie dla zapewnienia właściwego poziomu natlenienia tkanek, Jeśli go będzie za mało, to zmniejszy się także aktywność komórek macierzy w mieszkach włosowych, a to z kolei będzie skutkowało zaburzeniem procesu porostu włosów. Znaczne i długotrwałe niedobory żelaza mogą powodować znaczne osłabienie i wypadanie włosów, a wręcz łysienie. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na to, czy w przyjmowanym pokarmie i suplementach jest go wystarczająco dużo, by zaspokoić potrzeby całego organizmu na ten pierwiastek.

Kiedy brakuje w organizmie cynku, krzemu i selenu, to kondycja włosów bardzo na tym cierpi. Czym objawia się ich niedobór? Osłabieniem, wypadaniem, rozdwajaniem się włosów oraz zaburzeniem prawidłowego cyklu ich porostu. Zauważyć można rozdwajające się końcówki i ogólnie gorszy wygląd czupryny. Cynk okazuje się bardzo pomocny w zdrowej skóry, włosów, paznokci oraz kości. Z kolei selen chroni komórki przed stresem oksydacyjnym oraz bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i tarczycy. Krzem z kolei – jako jeden z podstawowych budulców struktury włosów – wpływa na ich siłę, odpowiednią gęstość, blask i żywotność. Powstrzymuje ich łamliwość i pobudza do wzrostu. Niweluje też stany zapalne skóry oraz zwiększa wytrzymałość i elastyczność naczyń krwionośnych. Nie może go zatem zabraknąć w naszej suplementacji, jeśli chcemy odpowiednio zadbać nie tylko o kondycję włosów, ale całego ciała.

Preparaty na wzmocnienie włosów – przegląd dostępnych preparatów

Coraz więcej i więcej kobiet (choć również i mężczyźni przywiązują do wyglądu swojej fryzury coraz większą wagę) zdaje sobie sprawę, że jedynie odpowiednia suplementacja w połączeniu z dobrze skomponowaną pielęgnacją może przynieść najlepsze rezultaty, jeśli chodzi o zdrowie i kondycję włosów. W aptekach i drogeriach oraz specjalistycznych sklepach zielarskich można znaleźć mnóstwo preparatów przeznaczonych do włosów. Przedstawimy kilka spośród nich.

Listę otwiera Revalid, który jest lekiem, a nie suplementem diety. Zawiera aminokwasy siarkowe, witaminy z grupy B, żelazo, cynk i miedź. Skład wzbogacono o wyciąg z prosa i kiełków pszenicy oraz drożdże piwne, które stanowią bogate źródło substancji odżywczych, a zatem zapewniają włosom wszystko, co potrzebne, do zachowania zdrowego wyglądu i prawidłowego wzrostu.Revalid stymuluje wzrost włosów, dbając jednocześnie o ich wzmocnienie od środka, poprzez dostarczenie im odpowiednich budulców. Osłabione, pozbawione blasku, suche i zniszczone włosy dzięki jego regularnemu przyjmowaniu mogą odzyskać siłę, miękkość, gładkość i sprężystość.

Biotebal to preparat, który cieszy się dużą popularnością. Zainteresowanie nim nie wzięło się jednak znikąd, bo wykazuje naprawdę skuteczne działanie, jeśli chodzi o poprawę kondycji i zdrowia włosów. Zawiera on tylko jedną substancję – biotynę. I to w dużej dawce. Jeśli w organizmie występują duże niedobory tego składnika, to kilkumiesięczna kuracja powinna przynieść wspaniałe rezultaty. Włosy staną się mocniejsze i lepiej odżywione, przez co odzyskają naturalny blask. Biotebal to również jest lek, a nie suplement diety.

Z kolei wśród suplementów diety wyróżnia się preparat o nazwie Kerabione. Na tle innych produktów tego typu, wypada świetnie dlatego, ż ma naprawdę bogaty skład. Znajdziemy w nim duże ilości aminikwasów oraz składniki mineralne i witaminy, niezbędne do prawidłowego wzrostu i zapewnienia doskonałej kondycji włosów i skóry głowy.

W składzie suplementy Vitapil również obecnych jest wiele substancji o potwierdzonej skuteczności: krzem pochodzący z sproszkowanych pędów bambusa oraz żelazo, witaminy z grupy B oraz drożdże. Wszystkie razem pomagają wzmocnić włosy i zapewnić im odpowiednie odżywienie, ale też chronią je przed działaniem wolnych rodników.Wpływają też łagodząco i nawilżająco na skórę głowy.

Po suplementy i leki na wzmocnienie włosów warto sięgnąć nie tylko wtedy, kiedy problemy z ich wypadaniem, łamliwością czy suchością już się pojawiły. Jeśli nie mamy pewności, czy w codziennej diecie przyjmujemy odpowiednią ilość niezbędnych witamin, pierwiastków i minerałów, to przyjmowanie dedykowanych preparatów może okazać się pomocne w zachowaniu naszej czupryny w doskonałej kondycji.