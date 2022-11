– Innowacje w obszarze zdrowotnym to dziedzina, której rozwój potrzebuje jeszcze wiele wsparcia. To bowiem nie tylko technologie lekowe, ale także kompleksowa digitalizacja systemu opieki zdrowotnej, rozwój branży biotechnologicznej oraz korzyści dla placówek medycznych płynące z wdrażania nowych systemów np. AR/VR, robotyki czy rozwiązań, wspierających ogólny dobrostan fizyczny i psychiczny pacjentów. Wierzymy, że młodzi innowatorzy mają ogromną moc sprawczą, dlatego chcemy ich wspierać w tworzeniu narzędzi, które pozwolą zrewolucjonizować medycynę, a także zmienić podejście nas wszystkich do własnego organizmu i jego możliwości. Stąd pomysł na hasło przewodnie #TechForBetterHealth w tegorocznym Huawei Startup Challenge – powiedział Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

Na zwycięzców konkursu organizowanego przez Huawei i Startup Academy czekają nagrody finansowe w wysokości odpowiednio 100, 60 i 40 tys. złotych. Najbardziej innowacyjne projekty zostaną wybrane przez kapitułę składającą się z przedstawicieli świata nauki, biznesu i ekspertów sfery publicznej. W ostatnich dniach stycznia 2023 roku zostanie ogłoszona wybrana dwudziestka najbardziej przełomowych koncepcji, która weźmie udział w ścieżce wyzwań i zaprezentuje swoje rozwiązania szerokiej publiczności. Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone nagrodami głównymi w kwietniu 2023 r. Zgłoszenia do konkursu trwają do 31 grudnia br.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu nagrodzono startupy pracujące na innowacjami przeciw wykluczeniom i na rzecz zrównoważonego rozwoju. Trzecia odsłona Huawei Startup Challenge nie bez powodu koncentruje się na rozwiązaniach medtech. Projekty ukierunkowane na poprawę i ochronę zdrowia oraz te, które wpisują się w trend związany z tworzeniem inteligentnych rozwiązań wspierających użytkowników w dbaniu o ich zdrowie, zyskują bowiem na znaczeniu w dobie ogromnej luki zdrowotnej, która powstała na skutek pandemii koronawirusa.

Jak zauważyła Agnieszka Pietrzak, menadżer ds. Współpracy Technologicznej w Warszawskim Centrum Badawczo-Rozwojowym Huawei, integracja danych oraz systemy wspierające wykrywanie zagrożeń i monitorowanie zdrowia, pomagają lekarzom w skuteczniejszym stawianiu diagnozy. To możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Technologie medyczne idą szybko do przodu, a światowe trendy skłaniają innowatorów do tworzenia rozwiązań dedykowanych medycynie personalizowanej oraz wykorzystujących analizę danych medycznych, o czym mówiła Karolina Maria Nowak, dyrektor Wydziału Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w Agencji Badań Medycznych.

- To, co zmieniło się po pandemii to gigantyczna ilość gromadzonych danych medycznych. Przed pandemią dane pacjentów trafiały do „szarego segregator”. W covidzie zaczęły trafiać na serwery. Ilość danych powoduje, że bardzo szybko rozwija się wykorzystanie sztucznej inteligencji i różne technologie z myślą o medycynie – komentował Krzysztof Mędrala, prezes MedApp. Wskazał też, że najszybciej rozwijają się teraz technologie ukierunkowane na choroby cywilizacyjne. To rozwiązania dedykowane kardiologii, onkologii, walce z otyłością czy zdrowiu psychicznemu.

Rozwój medtech nie odbywa się jednak bez przeszkód. Zdaniem Bartłomieja Grobelskiego, dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi brakuje metod do zapraszania startupów do systemu opieki zdrowotnej. Problemem jest też finansowanie.

- To co jest finansowane, znajduje zastosowanie, a to co jest pożądane przez pacjentów lub personel medyczny, jeżeli nie jest finansowane, nie jest użytkowane. Jeżeli chodzi o samą medycynę i metody terapii i diagnostyki tutaj obszar jest bardzo dobrze eksplorowany. Nie brakuje nam rozwiązań, które możemy wdrażać z łatwością, ale brakuje nam metod na wdrażanie – ocenił Bartłomiej Grobelski.

Wtórował mu Krzysztof Mędrala. – W medycynie nic nie dzieje się szybko, w związku z tym te pieniądze – jeśli porównamy medycynę do innych obszarów – są zdecydowanie wyższe. Jest proces certyfikacji, proces ubezpieczenia. To jest czas i pieniądze, a pieniędzy i czasu w medycynie jest najmniej – komentował.

Uczestnicy debaty, która odbyła się podczas inauguracji III edycji Huawei Startup Challenge byli też zgodni, że na uwagę zasługują innowacje z zakresu prewencji w medycynie oraz obsługi przedmedycznej pacjentów. To ogromne pole do rozwoju nowoczesnych technologii oraz szansa dla początkujących przedsiębiorców, aby zaistnieć na rynku.

Taką szansę – przekonują organizatorzy Huawei Startup Challenge – tworzy też udział w konkursie. Jego zwycięzcy mają bowiem szansę dotrzeć ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych i polskich firm oraz zaistnieć z innowacyjną działalnością na rzecz ludzkiego zdrowia na polskiej scenie startupowej.

