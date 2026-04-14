Ta popularna roślina jest toksyczna. Spożywanie jej na surowo może być groźne dla zdrowia

Zaskakujący "zwycięzca" rankingu

W najnowszym zestawieniu przygotowanym przez Botanische Sondergarten Wandsbek pierwsze miejsce zajęła fasola ogrodowa. Ranking ten publikowany jest regularnie od ponad dwóch dekad i ma jeden cel – uświadamiać, że nawet dobrze znane rośliny mogą być niebezpieczne. W przypadku fasoli problemem jest jej sposób spożycia. W surowej postaci zawiera ona fazynę – substancję należącą do grupy lektyn, które mogą działać toksycznie na organizm człowieka.

Co grozi po zjedzeniu surowej fasoli?

Eksperci podkreślają, że spożycie nieprzetworzonej fasoli może prowadzić do poważnych objawów zatrucia. Najczęściej pojawiają się:

- nudności i wymioty,

- bóle brzucha,

- gorączka,

- a w skrajnych przypadkach nawet problemy z oddychaniem.

Zjawisko to jest dobrze opisane w literaturze medycznej – podobne przypadki odnotowywano m.in. w badaniach dotyczących zatrucia lektynami obecnymi w roślinach strączkowych.

Wystarczy 15 minut, by była bezpieczna

Dobra wiadomość jest taka, że zagrożenie można bardzo łatwo wyeliminować. Kluczowa jest obróbka termiczna. Gotowanie fasoli w temperaturze około 100°C przez minimum 10–15 minut skutecznie neutralizuje toksyczne związki. Po takim przygotowaniu produkt nie tylko staje się bezpieczny, ale również wyjątkowo wartościowy.

Fasola dostarcza:

- pełnowartościowego białka roślinnego,

- błonnika wspierającego trawienie,

- witamin (m.in. C i E),

- minerałów takich jak żelazo, magnez i potas.

Co więcej, ma niski indeks glikemiczny, dlatego często polecana jest osobom dbającym o poziom cukru we krwi.

Nie tylko fasola. Te rośliny też znalazły się na liście

W tegorocznym zestawieniu pojawiły się również inne znane, ale potencjalnie niebezpieczne gatunki, m.in.:

- Brugmansia suaveolens (tzw. trąbka anielska),

- Conium maculatum (szczwół plamisty),

- Helleborus niger (róża bożonarodzeniowa),

- Daphne mezereum (wawrzynek wilczełyko).

Wiele z nich jest znanych z ogrodów lub medycyny ludowej, ale ich niewłaściwe użycie może być groźne dla zdrowia.

Rośliny pod lupą i... nowe przepisy

Zmienia się też podejście do bezpieczeństwa żywności. W 2026 roku w Polsce pojawiły się nowe regulacje dotyczące składników roślinnych w produktach spożywczych. Jednym z przykładów jest wycofanie z rynku glistnika jaskółczego ziela (Chelidonium majus).

Decyzja opiera się na analizach naukowych, które wskazują na możliwe działanie toksyczne – zwłaszcza dla wątroby. W literaturze medycznej opisywano przypadki uszkodzeń tego narządu po stosowaniu preparatów zawierających tę roślinę.

Naturalne nie zawsze znaczy bezpieczne

Eksperci od lat podkreślają, że "naturalne" nie jest synonimem "bezpieczne". Wiele roślin zawiera silnie działające substancje chemiczne, które w odpowiednich dawkach mogą być korzystne, ale w innych – szkodliwe. Fasola ogrodowa jest tego najlepszym przykładem.