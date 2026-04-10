Nawet 28 dni pobytu w sanatorium. Jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe z NFZ?

Tomasz Kowalski
dzisiaj, 11:58
[aktualizacja dzisiaj, 12:43]
Pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia w szpitalach uzdrowiskowych w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pobyt może trwać nawet 28 dni. Sprawdź, jak można uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym - kontynuacja leczenia szpitalnego

W ramach świadczeń finansowanych przez NFZ pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia w szpitalach uzdrowiskowych. Jest to kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.

Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej pacjent wymaga określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, można skorzystać z leczenia uzdrowiskowego. Jednak na tego rodzaju leczenie kieruje się jedynie pacjentów wystarczająco sprawnych, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielnych, zdolnych do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Kto wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe może wystawić każdy lekarz, który przyjmuje w ramach NFZ. Lekarz bierze przy tym pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, potrzeby jego organizmu oraz zakładany wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia.

Lekarz wystawia wyłącznie e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Następnie skierowanie jest sprawdzane przez zatrudnionego w NFZ lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Ocenia on celowość skierowania i wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. Pacjent zostanie poinformowany jeżeli zostanie ustalony termin leczenia.

Jeżeli specjalista stwierdzi przeciwwskazania lub brak wskazań do leczenia - nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono wtedy lekarzowi, który je wystawił, a pacjent otrzymuje informację o tym fakcie.

Nawet 28 dni pobytu w szpitalu lub sanatorium

Szpital uzdrowiskowy zapewnia całodobową opiekę medyczną i pielęgniarską, w odróżnieniu do sanatorium, które oferuje lżejszą rehabilitację dla osób samodzielnych, zazwyczaj finansowaną częściowo przez pacjenta i odbywaną w ramach urlopu.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt dziecka trwa 27 dni. Natomiast pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni i jest bezpłatny.

Z kolei pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni. Pobyt dziecka jest bezpłatny, natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni i jest częściowo odpłatny.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Czy pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania?

Pacjent korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie.

poziom-finansowania-kosztow-wyzywienia-i-zakwaterowania-w-sanatorium-39111806.png
Poziom finansowania kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
