Pijesz kawę i nie możesz bez niej żyć? To musisz wiedzieć - tego nie wolno łączyć z kawą

Beata Zatońska
dzisiaj, 16:49
Poranna kawa to rytuał, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dobrego początku dnia. Piękny zapach, mocny napar i mnóstwo energii. Kawa ma mnóstwo zalet, ale są rzeczy, które trzeba o niej wiedzieć. Nie można np. łączyć jej z niektórymi lekami i witaminami. Żeby dobrze się wchłaniały, musi być zachowany odpowiedni odstęp.

Trzeba pamiętać np. o tym, że kawa, a właściwie zawarta w niej kofeina, działa stymulująco na układ pokarmowy. Po wypiciu filiżanki porannej kawy biegniemy często do łazienki. Co więcej, kawa może wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i zmieniać szybkość ich wchłaniania do krwiobiegu.

Ten wielkanocny przysmak seniorzy powinni jeść codziennie. Ułatwia trawienie, świetnie działa na stawy
Kawa i leki - takie mogą być konsekwencje

Kawa, jak mówią specjaliści, może np. zaburzyć prawidłowe wchłanianie leków podawanych np. przy niedoczynności tarczycy czy preparatów żelaza stosowanych w uzupełnianiu niedoborów. Kawa może zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, zmieniać ich biodostępność, a także nasilać działania niepożądane. Każdorazowo więc, gdy przyjmujemy leki, musimy upewnić się, czy możemy pić kawę, a jeśli tak - to jaki musi być odstęp między filiżanką małej czarnej a porcją leków.

Uwaga na łączenie kawy z suplementami mineralnymi

Podkreśla się, że niekorzystne jest łączenie kawy z suplementami mineralnymi. Kofeina i garbniki zawarte w kawie znacząco ograniczają wchłanianie żelaza, wapnia i magnezu. Garbniki tworzą ze składnikami mineralnymi niewchłanialne kompleksy, które są następnie usuwane z organizmu. W efekcie długotrwałe popijanie suplementów kawą może prowadzić do niedoborów mimo regularnego stosowania.

Zdrowie seniora: aktywni dziadkowie żyją dłużej i mają sprawniejsze umysły
Kawa a witamina C - czy kawa obniża jej wchłanianie?

Spożycie napojów zawierających kofeinę, takich jak kawa czy herbata, może wpływać na wchłanianie witaminy C. Jak pokazują badania, należy zachować odpowiedni odstęp między wypiciem kawy a przyjęciem witaminy C. Musi to być przerwa co najmniej dwugodzinna.

Powiązane
sanatorium, rehabilitacja, fizjoterapia, uzdrowisko, szpital, NFZ, pacjenci,
Nawet 28 dni pobytu w sanatorium. Jak uzyskać skierowanie na leczenie uzdrowiskowe z NFZ?
Koniec ratowania NFZ przez rząd? Ważna zmiana w finansach służby zdrowia
Jaskra - jedna z najgroźniejszych chorób oczu i jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Jaka cena?
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Żyję, mając świadomość, że..."
Noah Wyle w czternastym odcinku drugiego sezonu serialu "The Pitt"
Najlepszy serial w historii? Eksperci "czegoś takiego jeszcze nie widzieli"
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
szkoła
Potrójna wypłata dla nauczycieli? Protestują przeciwko wyjątkowemu traktowaniu
