Pijesz kawę i nie możesz bez niej żyć? To musisz wiedzieć - tego nie wolno łączyć z kawą

Trzeba pamiętać np. o tym, że kawa, a właściwie zawarta w niej kofeina, działa stymulująco na układ pokarmowy. Po wypiciu filiżanki porannej kawy biegniemy często do łazienki. Co więcej, kawa może wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i zmieniać szybkość ich wchłaniania do krwiobiegu.

Kawa i leki - takie mogą być konsekwencje

Kawa, jak mówią specjaliści, może np. zaburzyć prawidłowe wchłanianie leków podawanych np. przy niedoczynności tarczycy czy preparatów żelaza stosowanych w uzupełnianiu niedoborów. Kawa może zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, zmieniać ich biodostępność, a także nasilać działania niepożądane. Każdorazowo więc, gdy przyjmujemy leki, musimy upewnić się, czy możemy pić kawę, a jeśli tak - to jaki musi być odstęp między filiżanką małej czarnej a porcją leków.

Uwaga na łączenie kawy z suplementami mineralnymi

Podkreśla się, że niekorzystne jest łączenie kawy z suplementami mineralnymi. Kofeina i garbniki zawarte w kawie znacząco ograniczają wchłanianie żelaza, wapnia i magnezu. Garbniki tworzą ze składnikami mineralnymi niewchłanialne kompleksy, które są następnie usuwane z organizmu. W efekcie długotrwałe popijanie suplementów kawą może prowadzić do niedoborów mimo regularnego stosowania.

Kawa a witamina C - czy kawa obniża jej wchłanianie?

Spożycie napojów zawierających kofeinę, takich jak kawa czy herbata, może wpływać na wchłanianie witaminy C. Jak pokazują badania, należy zachować odpowiedni odstęp między wypiciem kawy a przyjęciem witaminy C. Musi to być przerwa co najmniej dwugodzinna.