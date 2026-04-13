Jaka temperatura w sypialni jest najlepsza?

Australijskie badanie opublikowane w czasopiśmie BMC Medicine sugeruje, że utrzymywanie temperatury w sypialni w nocy na poziomie około 24°C może przynieść korzyści osobom w wieku 65 lat i starszym. Naukowcy odkryli, że taka temperatura zmniejsza reakcje na stres i pomaga sercu pracować wydajniej podczas snu.

"Kiedy ludzkie ciało jest wystawione na działanie ciepła, jego normalną reakcją fizjologiczną jest przyspieszenie akcji serca" – wyjaśnił autor badania. "Serce pracuje ciężej, aby dostarczyć krew do powierzchni skóry w celu jej schłodzenia. Jednak cięższa i dłuższa praca serca powoduje stres i ogranicza naszą zdolność do regeneracji po ekspozycji na ciepło z poprzedniego dnia".

Aby zbadać wpływ temperatury w sypialni na zdrowie serca, w badaniu wzięło udział 47 dorosłych w wieku 65 lat i starszych w okresie australijskiego lata. Uczestnicy nosili monitory aktywności fizycznej na nadgarstkach osób, które nie są dominującymi, aby monitorować aktywność serca podczas snu, a temperaturę w sypialni rejestrowano za pomocą czujników.

Wyniki badań

Badanie wykazało, że serce wykazywało oznaki niepokoju, gdy temperatura w sypialni przekraczała 24°C. Wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu wzrastało również tętno i obciążenie układu sercowo-naczyniowego, a temperatury powyżej 27°C prawie trzykrotnie zwiększały ryzyko w porównaniu z chłodniejszymi pomieszczeniami.

Naukowcy zauważyli, że wzrost temperatur nocnych, będący skutkiem zmian klimatycznych, może niezależnie przyczyniać się do zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, poprzez upośledzenie snu i ograniczenie zdolności organizmu do regeneracji w nocy.