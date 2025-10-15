Nie każda choroba daje prawo do bezterminowego orzeczenia, ale osoby z nieuleczalnymi, genetycznymi i rzadkimi schorzeniami od połowy 2025 roku mogą liczyć na większą stabilność i mniej biurokracji.
Co oznacza orzeczenie bezterminowe?
Bezterminowe orzeczenie to dokument, który wydawany jest na czas nieokreślony. Dzięki niemu osoba z niepełnosprawnością nie musi co kilka lat przechodzić kolejnych komisji, zbierać dokumentacji i udowadniać, że jej stan zdrowia się nie poprawił.
To rozwiązanie daje:
- spokój i stabilność – świadczenia i ulgi pozostają bez dodatkowych procedur,
- bezpieczeństwo finansowe – zasiłki nie przepadają,
- mniej stresu i formalności,
- łatwiejsze planowanie życia – rehabilitacja, edukacja i praca nie są już uzależnione od kolejnych komisji.
Dlaczego nie wszystkie choroby dają orzeczenie na stałe?
W nowym systemie choroby zostały podzielone na dwie grupy:
- 150 chorób, które automatycznie uprawniają do bezterminowego orzeczenia,
- 58 chorób, przy których decyzja wydawana jest tylko na określony czas.
To dlatego, że część schorzeń ma zmienny przebieg – u niektórych pacjentów objawy się stabilizują, u innych postępują. W takich przypadkach komisje muszą co pewien czas ocenić, czy stan zdrowia uległ zmianie.
Nowa lista chorób – co się zmieniło w 2025 roku?
Rok 2025 przyniósł ogromne zmiany. Po raz pierwszy wprowadzono jasne powiązanie diagnozy medycznej z prawem do konkretnych uprawnień. Zniknęły rozbieżności między województwami – teraz ta sama diagnoza oznacza te same prawa w całym kraju.
Nowy katalog obejmuje 208 jednostek chorobowych, w tym wiele rzadkich i genetycznych schorzeń, których wcześniej nie uwzględniano. Są to:
Achondroplazja
Zespół Aicardi'ego-Goutières
Niedobór alfa 1 antytrypsyny - postać homozygotyczna
Zespół Alpersa-Huttenlochera
Alfa- i beta-mannozydoza
Zespół Alströma
Zespół Angelmana
Zespół Aperta
Niedobór dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych
Ataksja-teleangiektazja
Autosomalna recesywna wielotorbielowatość nerek
Autosomalna recesywna złośliwa osteopetroza
Zespół Bardeta-Biedla
Dystrofia mięśniowaobręczowo-kończynowa R4 związana z beta-sarkoglikanem
Zespół CHARGE
Dystrofia mięśniowaobręczowo-kończynowa związana z kalpainą 3 R1
Dysplazja kampomeliczna
Choroba Canavan
Zespół Hellera (dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, CDD)
Zespół Cockayne
Zespół Coffina-Lowry'ego
Wrodzony brak ramienia i przedramienia
Wrodzone zaburzenie glikozylacji
Wrodzona dystrofia mięśniowa z niedoborem integryny alfa-7
Zespół Cornelia de Lange
Mukowiscydoza
Zespół Dravet (związany z SCN1A)
Zespół Dubowitza
Dystrofia mięśniowa Duchenne
Proste pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Sekwencja deformacyjna akinezji płodu
Zespół łamliwego (kruchego) chromosomu X
Zespół Frasera
Ataksja Friedreicha
Zespół Frynsa
Gangliozydoza GM1
Gangliozydoza GM2
Choroba Gauchera
Encefalopatia glicynowa (nieketotyczna hiperglicynemia)
Niedorozwój dystalnej części kończyny/kończyn, hemimelia
Holoprozencefalia
Zespół progerii Hutchinsona-Gilforda
Wodogłowie ze zwężeniem wodociągu Sylwiusza
Hyperfenyloalaninemia spowodowana deficytem tetrahydrobiopteryn
Dziedziczne pęcherzowe oddzielanie się naskórka
Gładkomózgowie - wada wrodzona centralnego ukladu nerowoego
Izolowana anencefalia/exencefalia
Izolowany otwarty rozszczep kręgosłupa
Kwasica izowalerianowa
Choroba Huntingtona postać młodzieńcza
Zespól Kabuki
Choroba Krabbego
Kyfoskoliotyczny typ zespołu Ehlersa-Danlosa
Wrodzona dystrofia mięśniowa spowodowana niedoborem laminy alfa 2, merozyno-ujemna wrodzona dystrofia mięśnowa
Zespół Larsena
Wrodzona ślepota Lebera
Dziedziczna atrofia nerwu wzrokowego Lebera
Choroba Lebera "plus"
Zespół Leigha
Zespół Lesch-Nyhana
Fenyloketonuria matczyna z małogłowiem
Zespół Meckela
Choroba Menkesa
Leukodystrofia metachromatyczna
Zespół Millera-Diekera
Neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej
Choroba Niemanna-Picka typu A
Choroba Niemanna-Picka typu B
Choroba Niemanna-Picka typu C
Zespół Nijmegen
Zespół Noonan
Zespół Ohtahary’ego
Wrodzona łamliwość kości
Wrodzona łamliwość kości z deformacjami
Choroba Pelizaeusa-Merzbachera
Choroba Pompego
Prionopatie (rodzinne)
Zespół Retta
Choroba Refsuma
Zespół Rubinstein-Taybi
Zespół Sandhoffa
Zespół Smitha-Lemliego-Opitza
Zespół Smith-Magenis
Zespół Sturge’a-Webera
Zespół Tarui
Zespół Timothy’ego
Stwardnienie guzowate
Choroba Taya-Sachsa
Zespół Treachera Collinsa
Zespół Turcotte’a
Zespół Ushera
Zespół VATER/VACTERL
Zespół Waardenburga
Zespół Warburga
Zespół Williamsa
Zespół Wolfa-Hirschhorna
Choroba Wilsona
Zespół Zellwegera
Zespół Zollingera-Ellisona
Zespół Pradera-Williego
Zespół Kabuki z mutacją w KDM6A
Zespół Kabuki z mutacją w KMT2D
Zespół Angelmana związany z mutacją UBE3A
Zespół Smith-Magenis z delecją 17p11.2
Zespół Smith-Magenis z mutacją RAI1
Zespół Cri du chat
Trisomia chromosomu 13 (zespół Pataua)
Trisomia chromosomu 18 (zespół Edwardsa)
Trisomia chromosomu 21 (zespół Downa)
Zespół Turnera
Zespół Klinefeltera
Zespół Coffina-Sirisa
Zespół Cornelia de Lange z mutacją SMC1A
Zespół Cornelia de Lange z mutacją SMC3
Zespół Cornelia de Lange z mutacją RAD21
Zespół Cornelia de Lange z mutacją NIPBL
Zespół Cornelia de Lange z mutacją HDAC8
Zespół Cri-du-chat (5p minus)
Zespół Wolframa
Zespół Jouberta
Zespół Alagille’a
Zespół Hermansky-Pudlaka
Zespół Kartagenera
Zespół Leigha (postać mitochondrialna)
Encefalopatia mitochondrialna (MELAS)
Miopatia mitochondrialna
Zespół Kearnsa-Sayre’a
Choroba Leigha (mutacja SURF1)
Choroba mitochondrialna z mutacją w mtDNA
Encefalopatia mitochondrialna z mutacją POLG
Miopatia mitochondrialna z mutacją w TK2
Zespół Aarskoga
Zespół Ehlersa-Danlosa klasyczny
Zespół Ehlersa-Danlosa naczyniowy
Zespół Marfana
Zespół Loeysa-Dietza
Zespół Sticklera
Zespół Shprintzen-Goldberg
Dysplazja diastrroficzna
Wrodzona łamliwość kości typ III
Wrodzona łamliwość kości typ IV
Zespół Ellis-van Crevelda
Achondrogeneza
Hypochondroplazja
Dysplazja tanatoforyczna
Dystrofia mięśniowa Emery’ego-Dreifussa
Dystrofia mięśniowa o późnym początku
Miotonia wrodzona Thomsona
Miopatia nemalinowa
Zespół Kabuki z mutacją MLL2
A także schorzenia, takie jak:
Zespół mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge'a)
Wrodzona sztywność wielostawowa, artrogrypoza
Ataksja móżdżkowa autosomalna dominująca
Autosomalna recesywna ataksja móżdżkowa
Zespół Bartha
Zespół sercowo-twarzowo-skórny (CFC)
Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej (CPT)
Choroba Charcot-Marie-Tooth (dziedziczna neuropatia czuciowa i ruchowa)
Galaktozemia klasyczna
Homocystynuria klasyczna
Wrodzona biegunka chlorowa
Wodogłowie wrodzone
Wrodzony zespół miasteniczny
Choroba Segawy, dystonia z dobrą odpowiedzią na L-DOPA
Dystrofia mięśniowa Emery'ego-Dreifussa
Dystrofia mięśniowaobręczowo-kończynowa związana z FKRP
Dystrofia mięśniowaobręczowo-kończynowa związana z gamma-sarkoglikanem
Niedobór dehydrogenazy glutarylo-koenzymu A (Kwasica glutarowa typu 1)
Choroba spichrzania glikogenu GSD
Choroba Hartnupów
Hemofilia A, postać ciężka
Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy
Dziedziczna paraplegia spastyczna
Niedobór syntetazy holokarboksylazy
Nietrzymanie barwnika - zespół Blocha-Sulzberger
Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej - Zespół Jeune'a
Zespól Johansona i Blizzarda
Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych
Deficyt 3- hydroksyacylo CoA dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
Encefalopatia mitochondrialna, kwasica mleczanowa z epizodami udaropodobnymi -zespól MELAS
Niedobór dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych
Zespół małoocze-bezocze
MItochondrialna encefalomiopatia żołądkowo-jelitowa
Zaburzenie mitochondrialnej fosforylacji oksydacyjnej spowodowane nieprawidłowościami mitochondrialnego DNA
Niedobór trójfunkcyjnego białka mitochondrialnego
Zanik wieloukładowy
Zanik wieloukładowy typu parkinsonowskiego
Zespól ustno-twarzowo-palcowy typu 1
Zespól Pfeiffera
Fenyloketonuria
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa o początku w dzieciństwie
Dystrofia miotoniczna Steinerta
Zespół Trachera-Collinsa
Stwardnienie guzowate
Tyrozynemia typu 1
Zespół Wernera
Choroba Parkinsona o wczesnym początku
zespół Loeys'a-Dietza
Zespół Borjesona-Forssmana-Lehmanna
Zespół Sensenbrenner
Zespół Arnolda-Chiari'ego typ 1
Anemia Fanconiego
Zespół Allagille'a
Choroba syropu klonowego
Hypofosfatazja
Zespół Pompego
Krzywica hypofosfatemiczna sprzężona z chromosomem X
Zespół Freemana-Sheldona
Dzięki temu osoby z chorobami, które wcześniej nie dawały możliwości uzyskania orzeczenia na stałe, dziś zyskują realne i bezterminowe wsparcie.
Dlaczego ta zmiana jest tak ważna?
Nowy katalog chorób to nie tylko formalność. To konkretne korzyści, takie jak jednolite zasady w całej Polsce, mniej biurokracji – bez konieczności ciągłego odnawiania orzeczeń, niższe koszty i mniej stresu, a także łatwiejsze planowanie życia rodzinnego i zawodowego.
Co więcej, od 14 sierpnia 2025 roku obowiązują również uproszczone procedury orzekania. W niektórych przypadkach orzeczenie może być wydane bez osobistego badania, jeśli dokumentacja medyczna jest kompletna, aktualna (nie starsza niż 12 miesięcy), jednoznaczna i spójna.
Dotyczy to zwłaszcza osób przewlekle chorych, seniorów i dzieci, których stan zdrowia jest dobrze udokumentowany i niezmienny. Celem zmian jest skrócenie kolejek i odciążenie rodzin, które dotychczas musiały cyklicznie przechodzić przez skomplikowane procedury.
