Czym jest grypa i jak się rozwija w organizmie?

Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego wywoływana przez wirusy typu A i B. Rozprzestrzenia się drogą kropelkową, a okres inkubacji trwa od jednego do czterech dni. Po wniknięciu do nabłonka dróg oddechowych wirus namnaża się i uszkadza komórki, co prowadzi do stanu zapalnego. Objawy pojawiają się nagle - gorączka, ból mięśni, dreszcze i ogólne osłabienie.

Wirus grypy zawiera RNA otoczone białkami hemaglutyniny i neuraminidazy, które odpowiadają za zakaźność. Częste mutacje w tych białkach wymuszają coroczne aktualizacje składu szczepionek. Reakcja odpornościowa organizmu obejmuje produkcję interferonów i aktywację limfocytów T oraz B. Odporność po przebytej infekcji utrzymuje się kilka miesięcy.

Najcięższy przebieg choroby dotyczy dzieci, seniorów i osób z obniżoną odpornością. U dzieci objawy bywają nietypowe - wymioty lub ból brzucha. U osób starszych grypa może prowadzić do zapalenia płuc lub zaostrzenia chorób przewlekłych. WHO zaleca coroczne szczepienia ochronne dla grup ryzyka.

Jak odróżnić grypę od przeziębienia?

Grypa pojawia się nagle i powoduje wysoką gorączkę, bóle mięśni oraz silne osłabienie. Przeziębienie rozwija się powoli - zaczyna się od drapania w gardle, potem pojawia się katar i kaszel. Grypa częściej unieruchamia chorego na kilka dni. U dzieci różnicowanie bywa trudniejsze, bo objawy są niejednoznaczne.

Lekarze diagnozują grypę na podstawie objawów i testów PCR lub antygenowych. W przeziębieniu wyniki testów są ujemne, a przebieg łagodny. Osoby z nagłą gorączką powinny zostać w domu i ograniczyć kontakt z innymi, aby nie rozprzestrzeniać wirusa.

Objawy grypy

Najczęstsze objawy to gorączka, bóle mięśni, dreszcze, ból głowy i suchy kaszel. Utrzymują się zwykle od pięciu do siedmiu dni. Dzieci częściej odczuwają ból brzucha lub mają wymioty. Gdy gorączka przekracza 39°C lub pojawia się duszność, trzeba skonsultować się z lekarzem. Wczesne rozpoznanie skraca czas choroby i zmniejsza ryzyko powikłań.

Leczenie grypy

Leczenie polega głównie na odpoczynku, nawodnieniu i łagodzeniu objawów. Leki przeciwwirusowe, takie jak oseltamiwir, są skuteczne tylko w pierwszych 48 godzinach choroby i stosuje się je u osób z grup ryzyka. Antybiotyki nie działają na wirusy, więc są potrzebne tylko przy zakażeniach bakteryjnych.

Domowe sposoby, takie jak ciepłe napoje, rosół czy inhalacje, pomagają złagodzić objawy. W przypadku utrzymującej się gorączki lub duszności konieczna jest konsultacja lekarska. Seniorzy i osoby przewlekle chore powinni być obserwowani przez lekarza, ponieważ ryzyko powikłań jest u nich wyższe.

Powikłania po grypie

Grypa może prowadzić do zapalenia płuc, oskrzeli, ucha środkowego i mięśnia sercowego. U dzieci zdarzają się drgawki gorączkowe, a u seniorów niewydolność oddechowa. Rzadko występuje zespół Guillaina–Barrégo, będący powikłaniem neurologicznym. Ponowny wzrost gorączki po kilku dniach poprawy to znak, że należy pilnie zgłosić się do lekarza.

Szczepienia przeciw grypie - skuteczność i bezpieczeństwo

Szczepionki przeciw grypie zawierają inaktywowane fragmenty wirusa, co pozwala na wytworzenie odporności bez zakażenia. WHO aktualizuje ich skład co roku. Ochrona pojawia się po dwóch tygodniach i utrzymuje się do roku. Szczepionki są dobrze tolerowane - możliwy jest jedynie łagodny ból w miejscu wkłucia lub krótkotrwałe osłabienie.

W Polsce część szczepionek jest refundowana przez NFZ, szczególnie dla seniorów i kobiet w ciąży. WHO i ECDC zalecają szczepienie wszystkich osób powyżej 6. miesiąca życia, zwłaszcza pacjentów z chorobami przewlekłymi. Regularne szczepienia zmniejszają liczbę hospitalizacji i powikłań w sezonie grypowym.

Źródło: WHO, sezon 2025/2026.

Jak zapobiegać grypie w sezonie?

Oprócz szczepień ważna jest codzienna profilaktyka. Częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń i unikanie kontaktu z chorymi znacząco ograniczają ryzyko zakażenia. Warto wzmacniać odporność poprzez sen, zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną.

Osoby z objawami infekcji powinny pozostać w domu. Takie działania, połączone ze szczepieniami, stanowią najskuteczniejszą ochronę przed sezonową grypą.

Grypa - pytania i odpowiedzi

