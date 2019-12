Medytuj, jedz szpinak i... Proste sposoby na zwiększenie mocy mózgu

35 Podwyższony poziom cukru we krwi może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2, która z kolei może wywołać chorobę Alzheimera. Aby zminimalizować ryzyko skoków cukru we krwi, jedz regularnie małe porcje posiłków. Służą ci także cynamon, lekko gotowane warzywa, ocet jabłkowy, herbata i czerwone wino