Smoothie ze śliwek. Idealna, pożywna przekąska

Jesień to idealny czas, by na nowo odkryć smak i właściwości śliwek. Te niepozorne owoce są prawdziwą skarbnicą cennych składników odżywczych. Dostarczają organizmowi szereg ważnych witamin, takich jak witamina A, C i E, a także minerałów - głównie potasu i magnezu. Co więcej, śliwki zawierają potężną dawkę antyoksydantów, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami, oraz dużą ilość błonnika pokarmowego, kluczowego dla prawidłowego trawienia.

Włączenie śliwek do codziennej diety to świetny pomysł, a jednym z najprostszych i najsmaczniejszych sposobów na ich wykorzystanie jest przygotowanie zdrowego smoothie. Taki koktajl to idealna propozycja na szybkie, pożywne i pełnowartościowe śniadanie, drugie śniadanie lub podwieczorek. W połączeniu z kefirem i płatkami owsianymi tworzy posiłek, który dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz, by dobrze zacząć dzień.

Dzięki wysokiej zawartości błonnika, smoothie ze śliwek zapewnia długotrwałe uczucie sytości, co jest nieocenione podczas odchudzania. Pomaga też utrzymać stabilny poziom cukru we krwi, co skutecznie ogranicza napady głodu i podjadanie między posiłkami.

Szybki przepis na jesienne smoothie ze śliwek

Przygotowanie tego pysznego i zdrowego koktajlu zajmuje dosłownie kilka minut. To idealne rozwiązanie, gdy masz mało czasu, ale nie chcesz rezygnować z wartościowego posiłku.

Czego potrzebujesz:

8 świeżych śliwek

1 banan

2 łyżki płatków owsianych

400 ml kefiru lub mleka roślinnego

Jak przygotować?

Umyj śliwki, a następnie usuń z nich pestki. Obierz banana i przełam go na mniejsze kawałki, by łatwiej się blendował. Umieść śliwki, banana i płatki owsiane w kielichu blendera. Zalej całość kefirem lub wybranym mlekiem roślinnym. Blenduj wszystkie składniki, aż uzyskasz gładką, jednolitą konsystencję. Jeśli koktajl jest zbyt gęsty, możesz dodać odrobinę więcej płynu. Gotowe smoothie można opcjonalnie dosłodzić miodem.

Źródło: Top.pl