Zagrożenie dotyczy partii herbatki ziołowej "Zielnik Polski" o nazwie "Morwa biała. Suplement diety. Herbata ziołowa, 40g (20 torebek)". Producentem jest Herbapol Lublin S.A. Dokładne dane produktu, którego dotyczy ostrzeżenie:

Numer partii: L 0185

Data minimalnej trwałości: maj 2027

Bakterie wykryto w jednej z pięciu próbek podczas urzędowej kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jak podają eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, spożycie tego produktu z podanej partii może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zalecenia dla konsumentów

Organy kontroli żywności, we współpracy z producentem, prowadzą obecnie postępowanie wyjaśniające. Jednocześnie GIS wydaje jasne zalecenia dla wszystkich, którzy kupili ten produkt. Pod żadnym pozorem nie pij herbatki z partii o numerze L 0185 i dacie ważności do maja 2027. Jeśli spożyłeś produkt i masz objawy zatrucia pokarmowego (np. gorączka, bóle brzucha, biegunka), natychmiast zgłoś się do lekarza. GIS przypomina, że więcej informacji na temat objawów zakażenia Salmonellą można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.