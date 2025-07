Lato w pełni, a słońce kusi, jednak warto pamiętać, że każdy promień to potencjalne ryzyko. Czerniak, jeden z najbardziej złośliwych nowotworów skóry, każdego roku zabiera życie blisko 1400 Polakom. Na szczęście, wczesne wykrycie daje ponad 95 proc. szans na pełne wyleczenie! Sprawdź, co możesz zrobić, by skutecznie chronić siebie i swoich bliskich.