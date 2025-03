Dwie niemieckie gazety "Sueddetusche Zeitung" oraz tygodnik "Die Zeit:, napisały o ustaleniach w sprawie przyczyny pandemii covid. Wynika z nich, że w trakcie operacji wywiadowczej o kryptonimie "Saaremaa" niemiecka Federalna Służba Wywiadowcza BND miała uzyskać materiały, które wskazywały, że pandemia koronawirusa została zapoczątkowana przez wypadek w laboratorium w chińskim mieście Wuhan.

"Naruszenia przepisów bezpieczeństwa laboratoryjnego"

Według mediów, niemiecki wywiad wiedział już o tym w 2020 roku, czyli na samym początku pandemii. Przeanalizowane zostały m.in dane naukowe z chińskich instytucji badawczych, w tym Instytutu Wirusologii w Wuhan.

Agenci znaleźli dowody na na ryzykowne eksperymenty typu "Gain of Function: (GOF), czyli sztucznej modyfikacji naturalnie występujących wirusów. Materiały te mają również dowodzić licznych naruszeń przepisów bezpieczeństwa laboratoryjnego – informuje "Sueddeutsche Zeitung".

Przyczyny pandemii covid jedną z największych zagadek

Polecenie zbadania pochodzenia nowego wirusa Sars-CoV-2 zostało wydane przez Urząd Kanclerski za rządów kanclerz Angeli Merkel. Prawdopodobieństwo tezy, że wirus pochodził z laboratorium, oceniono na "80-95 procent". Jednak ówczesne władze decydowały o utrzymaniu tych informacji w tajemnicy.

Pochodzenie wirusa pozostaje do dziś jedną z największych zagadek naukowych, a jej wyjaśnienie jest utrudnione, ponieważ chiński rząd blokuje dochodzenia prowadzone przez WHO. Wiele lat temu WHO wezwała wszystkie kraje do dostarczenia jej uzyskanych informacji.

Skutki pandemii covid

4 marca 2020 r. stwierdzono pierwszy w Polsce przypadek zakażenia SARS-CoV-2. 12 marca potwierdzono pierwszy zgon. 1 lipca 2023 r. na terenie Polski został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Do dziś jednak, pięć lat od wybuchu pandemii, nadal odczuwamy jej skutki zdrowotne.

Jaka była skala pandemii covid?

Liczba osób, u których potwierdzono infekcję wirusem SARS-CoV-2 na świecie przekroczyła 704,6 mln.

Od początku pandemii na Covid-19 zmarło ponad 7,0 mln chorych.

Najbardziej dotkniętymi pandemią regionami świata są

Europa (ponad 253,4 mln przypadków),

Azja (ponad 221,4 mln),

Ameryka Północna, w której odnotowano ponad 131,8 mln zakażeń.

Europa to region, gdzie Covid-19 notuje się najwięcej przypadków śmiertelnych. Na Starym kontynencie zmarło 30,0 proc. wszystkich ofiar koronawirusa na świecie. W Azji przypadki śmiertelne to 22,2 proc. wszystkich zgonów związanych z Covid-19.

Według ekspertów, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa wskazują, że kolejna globalna epidemia prawdopodobnie spowodowana będzie przez jeden z wariantów wirusa grypy.