Pod koniec stycznia oraz na przełomie stycznia i lutego tygodniowa liczba zachorowań na grypę w Polsce przekroczyła 200 tysięcy. Szacujemy, że od początku sezonu mogło zachorować na grypę nawet około 2-2,5 miliona ludzi. I to są tylko szacunki oparte na podjętym leczeniu, a przecież jest spora grupa osób, które nie idą do lekarza, mimo że mają grypę. Zostają w domu i po prostu chorują poza systemem – mówił dr Paweł Grzesiowski.

Grzesiowski przekazał, że od początku sezonu na grypę zmarło prawie tysiąc osób. Jak mówił, trwa właśnie szczyt zachorowań. Najwięcej przypadków grypy w naszym kraju od kilkunastu lat jest na przełomie stycznia i lutego. Tegoroczna fala grypowa bardzo różni się od ubiegłorocznej. To jest, według naszych szacunków, trzykrotnie więcej zachorowań. Podobne też szacunki dotyczą przypadków śmiertelnych. W tej chwili szacujemy, że około tysiąca osób od początku, czyli od września ubiegłego roku, zmarło z powodu grypy i jej powikłań – alarmuje dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny.

Mróz zabije wirusy?

Wbrew obiegowym opiniom mrozy nie zabijają wirusów. Niska temperatura nie pomaga w walce z nimi. Wirusy świetnie znoszą niskie temperatury. My nawet w laboratoriach zamrażamy wirusy do temperatury minus 80 stopni i one przeżywają bez żadnego problemu. Po ogrzaniu są aktywne i zakażają ludzi – mówił Grzesiowski. Przypomniał, że 10 proc. powikłań grypy, czyli zapaleń płuc, mięśnia sercowego czy zapaleń mózgu "to są realne zagrożenia, stąd powinniśmy przyjmować szczepienia regularnie".

Ryzyko powikłań po grypie

Na ryzyko ciężkiego przebiegu grypy i powikłań narażone są szczególnie osoby powyżej 65. roku życia, dzieci do pięciu lat, kobiety w ciąży, osoby z przewlekłymi chorobami: serca, płuc, niedoborami odporności (np. zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, zastoinową niewydolnością serca oraz z otyłością.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania powikłaniom jest szczepienie przeciw grypie. W Polsce szczepionki są refundowane dla seniorów, a także dostępne w aptekach dla wszystkich, często w przystępnych cenach. W przypadku wystąpienia objawów grypy, takich jak gorączka, kaszel, ból mięśni i głowy, warto niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Szybka diagnoza i odpowiednie leczenie mogą zapobiec groźnym powikłaniom oraz skrócić czas choroby.