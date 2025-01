Po wizycie u okulisty i przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki, pacjenci ubezpieczeni mają możliwość otrzymania recepty na okulary. W takiej sytuacji mogą udać się do wybranej placówki optycznej współpracującej z NFZ, aby skorzystać z przysługującego im dofinansowania. Wysokość dofinansowania do okularów z Narodowego Funduszu Zdrowia jest uzależniona od wielu zmiennych, takich jak wiek pacjenta, stopień wady wzroku oraz indywidualny wkład finansowy w pokrycie kosztów leczenia.

Dla kogo zniżka na okulary z NFZ?

Aby skorzystać ze zniżki na okulary lub soczewki finansowanej przez NFZ, wystarczy być ubezpieczonym. To prawo mają zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli. Choć często mówi się o dodatkowych dofinansowaniach dla osób pracujących długo przy komputerze, to w rzeczywistości kryteria są szersze i obejmują wszystkich ubezpieczonych spełniających określone warunki medyczne.

Refundacja na okulary - w jakich przypadkach?

Refundacja na okulary możliwa jest po przejściu przez kilka etapów. Najpierw należy uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego do okulisty. Okulista przeprowadzi badanie i, jeśli stwierdzi wadę wzroku, wystawi zlecenie na okulary. Z tym zleceniem należy udać się do optyka posiadającego umowę z NFZ. Przed zakupem warto upewnić się, że wybrany optyk honoruje takie zlecenia.

Dopłata do okularów z NFZ - ile wynosi?

Kwota, jaką pacjent musi dopłacić do zakupu okularów refundowanych przez NFZ, jest indywidualna i zależy od kilku elementów. Należą do nich: wiek pacjenta, rodzaj i stopień wady wzroku oraz wysokość limitu finansowania, który jest ustalany co roku.

Dofinansowanie do okularów z Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje jedynie koszt soczewek korekcyjnych. Pacjent musi pokryć koszty oprawki oraz ewentualnych dodatkowych powłok na soczewkach, takich jak powłoki antyrefleksyjne czy filtry światła niebieskiego.

Najważniejsze informacje związane ze zwrotem za szkła

W 2025 roku możemy liczyć na znaczące dofinansowanie do zakupu okularów. Dokładne zasady tego zwrotu, w tym wysokość refundacji i kryteria kwalifikacji, reguluje załącznik do rozporządzenia precyzujący Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wykaz ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące kodów wyrobów medycznych, uprawnień do wystawienia zlecenia, limitów finansowania, udziału własnego pacjenta oraz innych istotnych kwestii.

Dofinansowanie do okularów z NFZ jest zróżnicowane i zależy od kilku czynników. Dla osób dorosłych może wynosić od 25 zł za parę okularów przy niewielkiej wadzie wzroku, aż do 700 zł dla osób z bardzo wysoką wadą. Dzieci i młodzież mogą liczyć na nieco wyższe kwoty refundacji. Oto szczegóły: