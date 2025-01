Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Intensywny tryb życia prowadzi do przemęczenia, stresu i pogorszenia zdrowia. Urlop regeneracyjny miałby być lekarstwem na te problemy - zaznacza Związkowa Inicjatywa. Długi okres odpoczynku pozwoliłby pracownikom na regenerację sił fizycznych i psychicznych, co przełożyło się na wzrost wydajności i kreatywności. Jak podkreślają związkowcy, "w polskim systemie prawnym istnieje urlop na poratowanie zdrowia, ale dotyczy on tylko nauczycieli".

Jak działałby urlop regeneracyjny?

Automatyczne prawo: Pracownik po siedmiu latach pracy w danej firmie miałby automatyczne prawo do trzymiesięcznego urlopu regeneracyjnego.

Płatność: Urlop byłby w pełni płatny, co oznacza, że pracownik otrzymałby wynagrodzenie za cały okres jego trwania.

Przenoszenie między pracodawcami: Osoby pracujące w sektorze publicznym zachowałyby prawo do urlopu regeneracyjnego nawet po zmianie miejsca pracy w ramach tej samej branży.

Urlop regeneracyjny - korzyści

Jak tłumaczą związkowcy, wprowadzenie urlopu regeneracyjnego przyniosłoby wiele korzyści: