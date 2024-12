Dodatkowe 7 dni wolnego – co trzeba wiedzieć?

Jak zauważa Marta Kawczyńska, w 2025 roku pracownicy będą mogli skorzystać z dodatkowych 7 dni wolnego, które nie wliczają się do standardowego urlopu wypoczynkowego. Te dni nie zależą od stażu pracy, co oznacza, że przysługują każdemu pracownikowi. Nowe przepisy wprowadziły dwie formy wolnego, które można wykorzystać w razie potrzeby – są to 5 dni urlopu opiekuńczego oraz 2 dni zwolnienia z powodu siły wyższej.

Co ważne, dni te muszą zostać wykorzystane w danym roku kalendarzowym, ponieważ nie przechodzą na kolejny rok. Oznacza to, że pracownicy powinni zaplanować ich wykorzystanie w odpowiednim czasie, aby nie stracić przysługujących im dni wolnych.

Wolne z powodu siły wyższej – zasady i warunki

Zwolnienie z powodu siły wyższej, jak czytamy na portalu Zdrowiego.pl, daje pracownikom możliwość wzięcia 2 dni lub 16 godzin wolnego w sytuacji, gdy wystąpią pilne sprawy rodzinne, takie jak wypadek czy nagła choroba członka rodziny. Warunkiem jest, by sprawa nie była zaplanowana wcześniej (np. operacja), lecz dotyczyła nagłej sytuacji wymagającej obecności w innym miejscu.

Zwolnienie to jest płatne w wysokości połowy wynagrodzenia, a pracodawca jest zobowiązany do udzielenia go na wniosek pracownika, który można złożyć najpóźniej w dniu korzystania z urlopu. Co ciekawe, forma wniosku jest dowolna – może to być zarówno rozmowa telefoniczna, jak i wiadomość SMS. Ważne jest również, że zwolnienie z powodu siły wyższej jest udzielane w wymiarze godzinowym, a dla pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie – proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Urlop opiekuńczy – 5 dni na opiekę nad rodziną

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła także 5 dni urlopu opiekuńczego, które przysługują każdemu pracownikowi, niezależnie od tego, czy jest rodzicem. Jak podkreśla Marta Kawczyńska, może z niego skorzystać każdy, kto musi zapewnić opiekę członkowi rodziny – dziecku, rodzicowi, mężowi czy partnerowi – w sytuacji poważnej choroby lub innych problemów zdrowotnych. Urlop ten nie jest uzależniony od stażu pracy i może być wykorzystany w całości lub w częściach.

Choć podczas tego urlopu pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, ma on prawo do skorzystania z niego w dniach, które są dniami roboczymi. Warto pamiętać, że urlop opiekuńczy nie wpływa na wymiar standardowego urlopu wypoczynkowego ani urlopu na żądanie. Co więcej, pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia tego urlopu ani wymagać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby wymagającej opieki.

