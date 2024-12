Szczegóły wycofywanego produktu

Produkt objęty wycofaniem to suplement diety "Propolis Forte", dostępny w opakowaniu zawierającym 30 tabletek o smaku pomarańczowym. Numer serii to 47520, a termin przydatności to lipiec 2027. Producentem jest firma Farmina sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, a zakład produkcyjny mieści się w Myślenicach.

Reklama

Reakcja producenta i inspekcji

Po otrzymaniu zgłoszenia od konsumenta, firma Farmina przeprowadziła szczegółową analizę procesu produkcyjnego. W wyniku kontroli, stwierdzono, że istnieje możliwość zanieczyszczenia suplementu metalowymi elementami. W odpowiedzi na sytuację, producent zdecydował się na dobrowolne wycofanie produktu z rynku oraz poinformowanie swoich odbiorców. Dodatkowo, Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje cały proces wycofania towaru.

Zalecenia dla konsumentów

Konsumenci, którzy zakupili suplement "Propolis Forte" z numerem serii 47520, powinni powstrzymać się od jego spożywania i zwrócić produkt do punktu zakupu lub skontaktować się z producentem.

Zaleca się zachowanie ostrożności i stosowanie się do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa produktu.