Owoce jujuby - najlepsze owoce dla seniorów

Owoce jujuby, czyli głożyny pospolitej, są słodkie i chrupiące. Smakują podobnie do jabłek, lecz mają mączystą konsystencję. Owoce jujuby są bogate w witaminy i minerały, korzystne szczególnie dla zdrowia seniorów. Świeże są trudno dostępne w Polsce, lecz w sklepach ze zdrową żywnością można znaleźć suszone owoce jujuby. Bez problemu można je kupić również w sklepach internetowych. Jeśli tylko dostrzeżesz je na sklepowej półce, nie wahaj się ich kupić. Ich właściwości prozdrowotne, choć w Polsce wciąż mało znane, w kuchni azjatyckiej są cenione od tysięcy lat. Od dawna zajmują ważne miejsce w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Ze względu na specyficzne połączenie witamin i minerałów zaleca się ich jedzenie osobom starszym. Owoce jujuby zapobiegają wielu chorobom, z którymi zmagają się seniorzy.

Owoce jujuby - wartości odżywcze

Owoce jujuby zawierają m.in. witaminę C, która wzmacnia odporność oraz witaminę B, która korzystnie wpływa na układ nerwowy, pracę mięśni, w tym mięśnia sercowego. Do tego owoce jujuby zwierają cenne dla zdrowia osób starszych minerały: żelazo, które zapobiega anemii, a także fosfor, wapń i magnez, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania kości i zębów, co jeszcze szczególnie istotne w przypadku osób starszych.

W owocach jujuby znajdują się również spore ilości błonnika, który wspomoże pracę jelit i zapobiegnie zaparciom, a także bogactwo antyoksydantów, które są ważne w profilaktyce antynowotworowej. Zaleca się jedzenie owoców jujuby w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych np. demencji czy choroby Alzheimera.

Jak jeść owoce jujuby?

Owoce jujuby mają słodki smak, więc stanowią doskonały dodatek do deserów i innych słodkich dań. Można dodawać je do wypieków, a także do jogurtu, sałatki, owsianki czy koktajlu. Można spożywać je w całości lub zmielić. Suszone, zmielone owoce jujuby mogą być wykorzystywane jako substytut kawy.