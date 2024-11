Co to są fumiganty?

Fumiganty stosowane do zwalczania gryzoni są niezwykle silnymi środkami, których nieprawidłowe użycie może doprowadzić do poważnych zatruć, a nawet zgonów. PIORiN podkreśla, że w domowych warunkach należy wybierać alternatywne środki do zwalczania gryzoni, pozostawiając użycie fumigantów profesjonalistom. Inspekcja zapewnia, że regularnie monitoruje obrót i użycie środków ochrony roślin, przeprowadzając rocznie tysiące kontroli zarówno w zakresie sprzedaży, jak i stosowania tych preparatów.

Kontrole PIORiN. Posypały się mandaty

Reklama

Wiosną 2024 roku PIORiN rozpoczął akcję kontrolno-edukacyjną, mającą na celu wyeliminowanie przypadków sprzedaży produktów przeznaczonych wyłącznie dla profesjonalistów osobom nieuprawnionym. Podczas kontroli skupiono się głównie na fumigantach, a nieprawidłowości, takie jak brak uprawnień do zakupu fosforku glinu, skutkowały mandatami oraz zakazami prowadzenia działalności. Na dystrybutorów nałożono 418 mandatów oraz wydano cztery decyzje o zakazie działalności.

Reklama

Apel PIORiN

PIORiN przypomina wszystkim użytkownikom i dystrybutorom, że stosowanie profesjonalnych środków ochrony roślin, w tym zawierających fosforek glinu, wymaga przeszkolenia i ostrożności. Użytkownicy powinni dokładnie przestrzegać zaleceń podanych na etykietach. Niewłaściwe stosowanie tych preparatów może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia użytkowników oraz ich bliskich. PIORiN prowadzi również postępowania mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności niektórych przypadków zatruć, aby zapobiec podobnym tragediom w przyszłości.