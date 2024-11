Rehabilitacja domowa w Polsce

Rehabilitacja domowa to istotne wsparcie dla pacjentów, którzy nie są w stanie dotrzeć do placówek medycznych. NFZ zamierza rozszerzyć ofertę, ogłaszając nowe konkursy, aby jeszcze więcej osób mogło skorzystać z tych świadczeń.

NFZ wprowadza regulacje

Z analiz NFZ wynika, że niektóre placówki, mające umowy na rehabilitację ambulatoryjną, realizują do 99 proc. świadczeń w domach pacjentów. Wykorzystują one wyższe stawki za zabiegi domowe, co wpływa na dłuższe kolejki do rehabilitacji w przychodniach. Podano, że obecnie ponad 860 tys. pacjentów czeka na fizjoterapię ambulatoryjną, a to opóźnia dostęp do niezbędnych zabiegów.

Nowe zasady od stycznia 2025

Aby przeciwdziałać nieetycznym praktykom, od 1 stycznia 2025 roku NFZ wprowadza nowy mechanizm. Placówki będą mogły realizować maksymalnie 20 proc. świadczeń domowych w ramach umowy ambulatoryjnej. Pozostałe 80 proc. musi być przeznaczone na zabiegi w placówkach. To ma na celu poprawienie dostępności rehabilitacji ambulatoryjnej.

Czym jest rehabilitacja domowa?

Rehabilitacja domowa przeznaczona jest dla pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do placówek rehabilitacyjnych. Na podstawie skierowania od lekarza mogą korzystać z intensywnej terapii w domu - do 80 dni zabiegowych rocznie, z pięcioma zabiegami dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas ten może być wydłużony.