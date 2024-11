Naukowcy swoje najnowsze ustalenia opublikowali w czasopiśmie "Food Bioscience". Ich badania dotyczyły związków między polifenolami a regulacją poziomu cukru we krwi.

Działają jak popularny lek na odchudzanie i cukrzycę. O czym mowa?

Cytowana przez "Newsweek" profesor Naomi Osakabe z Instytutu Technologii w Shibaurze (Japonia) wyjaśniła, że "mimo słabego wchłaniania, istnieją doniesienia, że polifenole poprawiają tolerancję glukozy". Jak dodała związek między polifenolami a ryzykiem cukrzycy typu drugiego a dokładnie mechanizm ich korzystnego działania nie jest wciąż znany.

Z ustaleń jej zespołu naukowego wynika, że polifenole znajdujące się w niektórych pokarmach pomagają regulować cukier we krwi oraz apetyt. Dzieje się to na zasadzie podobnej do tej, jaka działa w przypadku popularnych leków na otyłość, czy cukrzycę.

Te produkty mogą pomóc w odchudzaniu. Pomoże w tym ich gorzki smak

Jakie to dokładnie produkty? Chodzi o grupę tzw. gorzkich pokarmów. Są to m.in. owoce takie jak jagody, czerwone winogrona czy warzywa jak oliwiki, karczochy, szpinak i cykoria. Do pokarmów, które mogą pomóc w odchudzaniu zaliczyć również można m.in. kurkuminę a także kawę i herbatę. Jak wynika z obserwacji naukowców polifenole przechodzą przez nasz układ pokarmowy, ale nie są trawione. Mimo tego mają one pozytywny wpływ na trawienie a co za tym idzie odchudzanie.

Gdy zjesz te produkty, dłużej nie poczujesz głodu

Jak to działa? Okazuje się, że gorzki smak, kiedy tylko wyczują go receptory smakowe, wysyła sygnał do jelit. Rozpoczyna się wówczas produkcja hormonów trawiennych wśród których jest m.in. glukagonopodobny peptyd-1, który działa podobnie jak semaglutyd, czyli popularny lek na odchudzanie. To on reguluje poziom cukru we krwi i wpływa na jelita. Jego efektem jest to, że dłużej nie czujemy głodu a co za tym idzie jemy mniej.

Z badań naukowców wynika, więc, że polifenole i ich gorzki smak mogą w podobny sposób wpływać na nasz układ pokarmowy. Być może to właśnie jedzenie takich produktów sprawi, że łatwiej będzie walczyć z nadmiernymi kilogramami i cukrzycą.

