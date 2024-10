Lody cytrynowe zamiast kokosowych. Potencjalne zagrożenie dla alergików

Błąd producenta spowodował, że w opakowaniu lodów Gelatelli Mochi Coconut (180g) znalazły się lody cytrynowe, zawierające mąkę sojową. W opisie na opakowaniu brakowało informacji o obecności soi, przez co osoby z alergią mogły przypadkowo spożyć alergen.

Możliwość zwrotu lodów bez paragonu

Lidl umożliwia zwrot produktu w każdym sklepie sieci bez konieczności posiadania paragonu. W komunikacie GIS podano szczegóły dotyczące partii wycofanych lodów: są to Gelatelli Mochi Coconut o numerze partii 2024062480001PL, z datą przydatności do spożycia do 24.12.2025.

Inspekcja sanitarna nadzoruje wycofanie produktu

GIS we współpracy z dystrybutorem monitoruje proces wycofywania produktu, podkreślając obowiązek producentów do prawidłowego oznaczania składników, zwłaszcza alergenów. GIS przypomina, że każde opakowanie żywności musi jasno informować o obecności potencjalnych alergenów, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentom.