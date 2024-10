W przypadku, gdy system PUE/eZUS będzie niedostępny, lekarze będą mogli wystawiać e-ZLA za pomocą mobilnej aplikacji mZUS dla Lekarza.

Zmiany w wystawianiu zwolnień lekarskich

Ta aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store i może być zainstalowana na urządzeniach mobilnych działających na systemach Android oraz iOS. Aby z niej skorzystać, użytkownicy muszą połączyć ją ze swoim kontem w PUE/eZUS.

Zmiany w procedurach medycznych mają na celu poprawę efektywności i dostępności usług dla pacjentów i lekarzy.

ZUS podkreśla, że korzystanie z aplikacji mobilnej będzie prostym i wygodnym rozwiązaniem, które ma na celu uproszczenie procesu wystawiania zwolnień.

Co daje aplikacji mZUS dla lekarza?

Może połączyć aplikację mobilną z kontem na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS; pobrać Certyfikat z ZUS na urządzenie mobilne; dodać na czas trwania sesji nowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, zgłosić do ZUS aktualizacje dotyczące miejsca świadczenia pracy i specjalizacji, wysłać wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (wniosek OL-FZLA); wystawić lub anulować zaświadczenia lekarskie (e-ZLA); na potrzeby wystawiania e-ZLA pobrać dane pacjenta oraz jego pracodawców, a także dane członków rodziny, których pacjent zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego;

złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (wniosek PR-4) oraz zobaczyć szczegóły wysłanych wniosków.