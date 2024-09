Ustalone znaki, gesty oraz symbole pomagają w nawiązaniu kontaktu i przekazaniu istotnych informacji służbom ratunkowym. Poniżej przedstawiamy te, które mogą być kluczowe w sytuacjach kryzysowych.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Gest podnoszenia rąk

Reklama

Znany na całym świecie gest ratunkowy polega na uniesieniu obu rąk nad głowę w kształt litery "Y" (od angielskiego "yes", oznaczającego zgodę lub pomoc). Ten gest, często używany w górach lub w sytuacjach, gdy osoba znajduje się w oddalonym terenie, sygnalizuje, że potrzebujemy pomocy. Jest on rozpoznawany przez ratowników GOPR, TOPR oraz inne służby poszukiwawcze. Z kolei gest "N", gdy jedna ręka jest uniesiona, a druga opuszczona w bok tworząc kształt litery "N", oznacza, że wszystko jest w porządku i nie potrzebujesz pomocy.

Reklama

Sygnały dźwiękowe i wizualne w górach

Podczas wędrówek w górach bardzo ważne są również sygnały dźwiękowe i świetlne, które mogą zostać użyte, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i nie masz możliwości bezpośredniego kontaktu z ratownikami.

Sygnał alarmowy to sześć krótkich dźwięków (np. gwizdka) lub błysków latarką w ciągu jednej minuty, następnie przerwa na jedną minutę i powtórzenie sygnału. Odpowiedź ratowników to wówczas trzy dźwięki lub błyski świetlne na minutę.

Tego rodzaju sygnały są uniwersalne w górach i mogą być używane przez osoby w niebezpieczeństwie, a także rozpoznawane przez służby ratunkowe takie jak GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) czy TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).

Międzynarodowy gest wołania o pomoc

W ostatnich latach świat zyskał gest ratunkowy, który jest uniwersalnym sygnałem wołania o pomoc, szczególnie w sytuacjach przemocy domowej lub zagrożenia. Jest on stosowany na całym świecie, także w Polsce.

By wykonać ten gest należy uniesioną otwartą dłoń skierować do osoby, do której chcemy skierować sygnał, zgiąć kciuk do wnętrza dłoni i zacisnąć pozostałe palce na kciuku, tworząc pięść. Ten prosty ruch oznacza, że osoba go wykonująca jest w niebezpieczeństwie i potrzebuje pomocy, ale nie może tego powiedzieć wprost. Może być szczególnie użyteczny w sytuacjach zagrożenia przemocą.

Symbole SOS

SOS w formie napisanej: jeśli masz możliwość, np. na plaży, w górach lub na pustkowiu, warto napisać duże litery "SOS" przy pomocy kamieni, gałęzi czy wgniecionego śniegu. Litery powinny być duże i wyraźne, aby były widoczne z powietrza. Sygnalizacja świetlna SOS można też nadać za pomocą latarki lub sygnału świetlnego w kodzie Morse'a, który polega na trzech krótkich błyskach, trzech długich i trzech krótkich.

Sygnał "STOP" lub wyciągnięta dłoń w ruchu drogowym

W sytuacjach na drogach, szczególnie podczas wypadku, jednym z podstawowych gestów jest wyciągnięcie ręki z otwartą dłonią w stronę nadjeżdżających pojazdów. Oznacza to sygnał "STOP" sugerujący zatrzymanie ruchu i ostrzeżenie o zagrożeniu na drodze. Jest to gest rozpoznawany przez innych kierowców, a także przez służby ratownicze.

Numery alarmowe

Warto także znać numery alarmowe. Są to:

112 — jednolity europejski numer alarmowy

999 — pogotowie ratunkowe

997 — policja

998 — straż pożarna

994 — pogotowie wodociągów i kanalizacji

992 — pogotowie gazowe

993 — pogotowie ciepłownicze

991 — pogotowie energetyczne