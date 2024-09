O wykryciu zakażenia poinformował słoweński Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIJZ). "30 sierpnia otrzymaliśmy powiadomienie z Instytutu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego w Lublanie, że potwierdzono zakażenie wirusem gorączki Zachodniego Nilu u trzech osób z północno-wschodniej części Słowenii” – czytamy na stronie internetowej instytutu. Dwie zakażone osoby zostały przyjęte na Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Mariborze.

Reklama

"Jeden chory miał łagodny przebieg i został już wypisany do domu, drugi ma nieco cięższy przebieg. Są pewne powikłania, ale jego życie nie jest zagrożone" – powiedziała w poniedziałek dziennikarzom ordynator oddziału Bożena Kotnik Kevorkijan. Jednocześnie podkreśliła, że interesujące jest to, iż wszyscy chorzy zakazili się wirusem na terytorium Słowenii, zatem patogen nie został przywleczony z zagranicy.

Wzrost zakażeń wirusem w Europie

Po raz ostatni raz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego odnotował pojawienie się tego wirusa w Słowenii sześć lat temu. Wtedy potwierdzono pięć przypadków. W 2013 i 2017 roku wykryto po jednym przypadku zakażenia.

Słowenia nie jest jedynym krajem, który w ostatnich miesiącach odnotowuje wzrost infekcji wirusem gorączki Zachodniego Nilu. W tym roku zakażenia miały miejsce już między innymi w Austrii, we Włoszech, w Chorwacji i na Węgrzech. Według danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, doniesienia o wirusie napływają także z Hiszpanii, Francji, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Rumunii, Serbii, Albanii i Kosowa.

Reklama

Gorączka Zachodniego Nilu. Objawy i przyczyny

Gorączka Zachodniego Nilu to wirusowa choroba przenoszona przez komary, które obok dzikich ptaków są rezerwuarem wirusa. Do zakażenia człowieka dochodzi w wyniku ukąszenia komara. Nie stwierdzono przenoszenia gorączki Zachodniego Nilu z człowieka na człowieka poprzez bezpośredni kontakt, np. przez dotyk. Objawy pojawiają się po upływie 1-6 dni. U dzieci jest to łagodna gorączka i złe samopoczucie, u młodzieży wysoka gorączka,zaczerwienienie spojówek, ból głowy, ból mięśni, natomiast u osób starszych na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia mózgu i opon mózgowych oraz ogólnego wycieńczenia.

W Walce z gorączką Zachodniego Nilu stosuje się głównie leczenie objawowe. Nie ma też dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie. Główną metodą zapobiegania zakażeniu jest zmniejszenie narażenia na ukąszenia komarów.