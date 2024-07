Superbakteria została wykryta na oddziale wewnętrznym. Lekarze podejrzewali zakażenie New Delhi u jednego z pacjentów, potwierdziły to badania. Przebadano także innych chorych. Bakterię wykryto w sumie u 10 pacjentów. Ciekawe jest to, że nie mieli żadnych objawów. Obecnie na oddziale jest jeszcze trzech zakażonych mężczyzn.

Sanepid i sam szpital prowadzą dochodzenie epidemiologiczne. Kluczowe w tej chwili pytanie to: gdzie mogło dojść do zakażenia.

Bakteria New Delhi odporna na antybiotyki

New Delhi to fachowo Klebsiella pneumoniae - pałeczka zapalenia płuc, należąca do grupy bakterii jelitowych. Wywołuje m.in. groźne dla życia zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie układu moczowego, pokarmowego. Może prowadzić do sepsy.

New Delhi jest odporna na niemal wszystkie antybiotyki, nawet te zaliczane do grupy "ostatniej szansy", które podawane są w leczeniu ciężkich zakażeń.