W czwartek, 11 lipca do uzgodnień trafił projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt ten ma na celu wprowadzenie regulacji niwelujących negatywne skutki upływu, z dniem 30 września 2024 r., terminów ważności orzeczeń, które zostały wydłużone ustawą z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zabezpieczenie przed nagłą utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że szacowana liczba osób, których orzeczenia wygasają z upływem 30 września 2024 r. wynosi ok. 399 599 osób. Projektodawcy wskazują, że w związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności wymienionych orzeczeń konieczne jest przygotowanie regulacji, które pozwolą na wprowadzenie przepisów umożliwiających zachowanie statusu osób niepełnosprawnych w trakcie oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia. Projekt ten ma zabezpieczyć OzN przed nagłą utratą otrzymywanych świadczeń i uprawnień przysługujących na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Brak regulacji może skutkować utratą świadczenia wspierającego

Projektodawca założył wzmożone, masowe składanie wniosków, któremu na przeciw ma wyjść właśnie ta nowelizacja. Dzięki niej mają zostać zniwelowane zatory, które mogłyby pojawić się w związku ze skumulowanymi wnioskami o wydanie m.in. kolejnych orzeczeń o niepełnosprawności. Wskazano także, że "brak regulacji o wydłużeniu ważności decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia skutkować będzie utratą przez te osoby świadczenia wspierającego". Co będzie oznaczało, że osoby z niepełnosprawnościami będą musiały na nowo rozpocząć procedurę ustalania poziomu wsparcia i ubiegania się o świadczenie wspierające.

Orzeczenia o niepełnosprawności do 31 marca 2025 r.

Proponowane rozwiązania zakładają m.in. "zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności do czasu, gdy nowe orzeczenie stanie się ostateczne, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność - pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności". Oznacza to wydłużenie termin ważności orzeczenia do maksymalnie 31 marca 2025 r.

Wydłużenie ważności kart parkingowych do 31 marca 2025 r.

W związku z tymi zapisami, wprowadza także przepis, który wydłuża ważność kart parkingowych do 31 marca 2025 r., czyli przez 6 miesięcy - licząc od dnia upływu ważności orzeczeń. Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.