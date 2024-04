Miał 10 miesięcy, gdy dostał krew skażoną HIV

Colin Smith zmarł na AIDS w wieku siedmiu lat w 1990 r. Wirusem HIV został zarażony w 1983 r. w wyniku podania mu skażonego preparatu krwi w trakcie leczenia hemofilii. Miał wtedy 10 miesięcy. Jego rodzina wraca do sprawy sprzed 34 lat w reportażu BBC.

Śledztwo przeprowadzone przez brytyjskich dziennikarzy wykazało, że lekarz, prof. Arthur Bloom, który przyczynił się do zakażenia krwi chłopca HIV, złamał zasady, które sam wprowadził trzy miesiące wcześniej. Oddział Blooma wprowadził wtedy reguły, mówiące o tym, że nie podaje się dzieciom leków opartych na krwi z importu ze względu na ryzyko infekcji.

– To nie był wypadek. Można było tego uniknąć – mówi ojciec Colina, także Colin.

Szacuje się, że między rokiem 1970 a początkiem lat 90. w Wielkiej Brytanii dokonano 30 tys. transfuzji krwi zakażonej wirusem zapalenia wątroby typu C lub wirusem HIV. W rezultacie zmarło co najmniej 2,4 tys. osób, a ponad 4 tys. wciąż zmaga się ze skutkami tego błędu. W 2022 ruszyło śledztwo w tej sprawie. Rząd też obiecał, że żyjące ofiary przetoczenia skażonej krwi otrzymają zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. funtów.

– Grali w rosyjską ruletkę życiem ludzi, pomylili się i zabili tysiące - mówi Colin Smith.

Matka opowiedziała, jak wyglądał moment przekazania im informacji o zakażeniu. – Colin leżał w łóżku, nie czuł się dobrze, a prof. Bloom zatrzymał się na korytarzu i po prostu powiedział, że jest zakażony wirusem HIV – mówi Janet Smith.

– Nawet nas nie zaprowadzono nas do pokoju, powiedziano nam to na środku korytarza, rodzice biegali za swoimi dziećmi, inne dzieci biegały obok nas. Pamiętam, że się bardzo się zdenerwowałem, ale nawet teraz nie wiem dlaczego, ponieważ wtedy nikt nam nie powiedział, że to jest wyrok śmierci – dodaje.

Rodzina AIDS

Rodzina Colina opowiedziała też o ostracyzmie, jakiego doświadczyła ze strony lokalnej społeczności. – Byliśmy znani jako rodzina AIDS – mówi Janet w programie BBC. – Dzwonili do nas w środku nocy. Pytali, jak możemy pozwalać mu spać z braćmi. Przecież powinni go zamknąć, umieścić na wyspie. A on miał trzy lata - opowiada.

– To wymknęło się spod kontroli. Pewnego dnia wstaliśmy i na ścianie domu zobaczyliśmy napis wykonany czarną farbą "AIDS śmierć" – dodaje Colin senior.

W programie wypowiadają się też siostrzenice Colina, Megan i Caitlin. Jedna z nich mówi o ostatnich słowach chłopca, czyli ich wujka. "Nie widzę tatusia" – miał powiedzieć Colin tuż przed śmiercią.

BBC przypomina, że zajmujące się krwiodawstwem służby National Health Service, brytyjskiego odpowiednika Ministerstwa Zdrowia, rutynowe badania przesiewowe dawców krwi pod kątem wirusa HIV wprowadziły w 1985 r., a badania dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu C w 1991 r.