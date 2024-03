Polska służba zdrowia wzbudza wśród Polaków mieszane uczucia

To dosyć łagodnie powiedziane, bo według raportu CBOS aż 82% Polaków przyznaje, że w ramach NFZ bardzo trudno dostać się na wizytę do specjalisty, 66% uważa, że równie ciężko wykonać badania diagnostyczne, a 62% jest niezadowolona z tego, że umówienie się do lekarza na dogodną godzinę (bez zwalniania się ze szkoły lub pracy) graniczy z cudem. A to tylko kilka problemów, z jakimi większość pacjentów musi mierzyć się na co dzień.

Na szczycie listy bolączek NFZ znajduje się obecnie zbyt mała liczba lekarzy w naszym kraju. Jak pokazuje raport OECD, na 1000 mieszkańców „przypada“ średnio 3,4 lekarzy, choć trzeba przyznać, że w całej Europie systemy opieki zdrowotnej borykają się z niedoborem specjalistów. To z kolei sprawia, że takie kraje, jak Niemcy czy Wielka Brytania kuszą atrakcyjnymi ofertami pracy, przez co aż 30% polskich absolwentów szkół medycznych rozważa emigrację.

Lekarzy jak na lekarstwo

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w Polsce pracuje około 140 tysięcy lekarzy, spośród których 25% jest już w wieku emerytalnym. Aby uzupełnić luki w kadrach, potrzebnych jest aż 50 tysięcy specjalistów. Z niedoborami zmagają się duże i średnie miasta, ale zdecydowanie najgorsza sytuacja panuje w gminach. Aż w 56 spośród nich nie funkcjonuje nawet przychodnia POZ, a więc pacjenci do internisty, pediatry i na badania krwi muszą dojechać do sąsiednich miejscowości.

Zbyt mała liczba lekarzy przekłada się oczywiście na rekordowe wręcz czasy oczekiwania do specjalistów. Jak podaje Barometr Fundacja Watch Health Care, właśnie tyle czekaliśmy na wizytę w poszczególnych latach:

rok 2021 - 3,4 miesiąca

rok 2022 - 3,5 miesiąca

rok 2023 - 3,7 miesiąca

Do których specjalistów czekamy najdłużej?

neurochirurg - około 9,8 miesiąca

ortopeda i traumatolog - około 8,3 miesiąca

Bardzo długo poczekamy również na wizytę u endokrynologa, stomatologa, kardiologa czy otolaryngologa.

W sezonach podwyższonej zachorowalności na grypę i przeziębienia nawet na internistę trzeba poczekać tydzień lub dwa. Alternatywą jest pojawienie się w przychodni w ciemno i proszenie lekarza, by przyjął pacjenta „poza kolejnością“. To przekłada się na zapchane placówki, ogromne opóźnienia, a także bardzo krótki czas, jaki pacjent spędza w gabinecie lekarskim. Codzienna walka o numerki po to, by dostać się do lekarza pierwszego kontaktu jest w wielu polskich placówkach normą.

Problem z komunikacją w przychodniach NFZ

Polscy pacjenci nie są zadowoleni również z obsługi. Nic dziwnego, skoro tak trudno dodzwonić się do przychodni i uzyskać jakiekolwiek informacje. Ponadto wiele placówek nie posiada żadnego systemu online, gdzie można podejrzeć wyniki badań, zarezerwować wizytę czy zamówić receptę.

Problem leży też po stronie samych pacjentów. Polacy masowo nie odwołują umówionych wizyt. Zaskakujące jest to, że w pierwszej połowie 2023 przepadło aż 457 tysięcy (!) wizyt. Narodowy Instytut Zdrowia podają, że najczęściej nie stawialiśmy się u szczególnie obleganych specjalistów, a więc kardiologów, onkologów i ortopedów. Warto zaznaczyć, że placówki NFZ niezmiernie rzadko potwierdzają wizyty na dzień przed. W przychodniach prywatnych to norma - pacjenci otrzymują telefon lub SMS z przypomnieniem lub prośbą o informację.

Prywatna opieka medyczna cieszy się popularnością. Polacy cenią jakość i profesjonalizm

Bolączki NFZ sprawiają, że pacjenci często i chętnie korzystają z płatnych wizyt u lekarzy. Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń Polacy w I kwartale 2023 roku wydali na prywatną opiekę 454 mln zł. W 2022 roku koszt ten sięgał 1,3 mld zł i był o 17% wyższy niż w 2021. Obecnie w Polsce aż 4,3 mln osób jest objętych pakietem prywatnej opieki medycznej, a 9% całkowicie zrezygnowało z usług NFZ.

Popularność tego rozwiązania wynika przede wszystkim z jakości świadczeń, wysokiej dostępności, wykwalifikowanego personelu i dobrego zarządzania. Mówiąc prościej: cenimy sprawnie działające przychodnie, gdzie wizytę do specjalisty można umówić z dnia na dzień.

Jak czytamy w raporcie NIK, do największych zalet pakietów medycznych pacjenci zaliczają:

krótki czas oczekiwania na wizytę

kompetentnych i zaangażowanych w pracę lekarzy

dogodne terminy i godziny przyjęć

możliwość załatwienia wielu spraw podczas jednej wizyty

sprawną obsługę personelu i krótkie kolejki

Takie właśnie usługi medyczne świadczy jpmedica.com.pl. Na ich przykładzie można przyjrzeć się bliżej ofercie prywatnej opieki medycznej.

Abonament pracowniczy, który zapewnia kompleksową opiekę

Bardzo szeroki wybór lekarzy specjalistów, 1600 placówek partnerskich na terenie całego kraju, badania laboratoryjne, diagnostyka obrazowa, medycyna pracy i stomatologia - właśnie na to mogą liczyć pracownicy, których firmy wybrały abonamenty JP Medica.

Leczenie jest kompleksowe. Pacjenci korzystają chociażby z opieki ginekologa, kardiologa, neurologa, okulisty, onkologa czy psychiatry. Nie trzeba czekać w długich kolejkach, a terminy są szybkie i dostępne w godzinach, które odpowiadają beneficjentom pakietów. Wizyty odbywają się punktualnie, a bardzo dużym ułatwieniem są także telekonsultacje. Bez wychodzenia z domu lub biura, wygodne, z możliwością uzyskania e-zwolnienia, e-recepty oraz e-skierowania.

Kompleksowość prywatnej opieki medycznej to nie tylko łatwy dostęp do lekarzy specjalistów, ale również sprawnie działająca obsługa pacjenta, infolinia oraz dostępność rozwiązań online. Pacjenci bez trudu mogą dodzwonić się do przychodni i uzyskać niezbędne informacje. Za pomocą Portalu Pacjenta umawia się i odwołuje wizyty, pobiera wyniki badań, czy uzyskuje się kontakt z operatorem medycznym.

Co zyskują pracownicy posiadający abonament medyczny?

Prywatna opieka medyczna jest najbardziej pożądanym benefitem pozapłacowym przez pracowników w Polsce. Według raportu Enter The Code aż 57% respondentów wskazało właśnie ten dodatek jako najbardziej satysfakcjonujący, a 35% badanych już korzysta z pakietów medycznych.

Ich popularność nie dziwi. Przede wszystkim dla osób korzystających z abonamentów to ogromna oszczędność prywatnych środków. Raport Narodowego Testu Zdrowia Polaków dowodzi, że 72% osób w Polsce przynajmniej raz w roku odwiedziło lekarza rodzinnego, 44% korzysta z wizyty u specjalisty minimum raz na pół roku. Każda wizyta to koszt kilkuset złotych.

Łatwo dostępna i profesjonalna opieka lekarska jest więc dosłownie na wagę złota. To jednak nie wszystko. Pracownik, który szybko i kompleksowo może zadbać o zdrowie swoje i najbliższych, czuje się bezpiecznie. Zwłaszcza, że wśród opcji abonamentowych JP Medica każdy znajdzie coś dla siebie:

abonament indywidualny obejmujący wyłącznie pracownika

abonament partnerski obejmujący pracownika, współmałżonka/partnera i dziecko

abonament rodzinny obejmujący pracownika, współmałżonka/partnera, oraz dwójkę dzieci

Dużą satysfakcję daje możliwość korzystania z nowoczesnych i świetnie wyposażonych przychodni medycznych. Dzięki temu usługi są na najwyższym poziomie, a pacjenci zyskują niezbędny komfort - również psychiczny

Korzyści pracodawcy - dlaczego abonament medyczny tak wiele daje?

Abonament medyczny to benefit, który przyciąga i zachęca do współpracy. Jest atrakcyjny dla pracowników, więc pozwala wyróżnić się na rynku pracy i przeprowadzać bardziej efektywną rekrutację. Przekłada się na większą motywację do pracy i większy dobrostan pracownika. Wzrasta jego lojalność i zaangażowanie. Pracownik korzystający z prywatnej opieki medycznej będzie rzadziej brał długie zwolnienia, bo szybko zadba o swoje zdrowie i wykona niezbędne badania.

Co ważne - JP Medica zapewnia także sprawną współpracę biznesową. Klient otrzymuje ofertę dostosowaną do potrzeb pracowników i na bieżąco otrzymuje informację na przykład o nowych usługach i rozwiązaniach. To duża wygoda i oszczędność czasu.